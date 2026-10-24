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Главная Киев В Киеве впервые в Украине одновременно пересадили сердце и печень

В Киеве впервые в Украине одновременно пересадили сердце и печень

Ua ru
24 октября 2026 19:57
Трансплантация сердца и печени в Киеве: первая подобная операция в Украине facebook.com/maksim.pavlovskij
Врачи проводят операцию. Фото: facebook.com/maksim.pavlovskij

В Киеве хирурги впервые в Украине провели одновременную трансплантацию комплекса "сердце-печень". Сложное оперативное вмешательство было проведено в Киевской городской клинической больнице №1. Такие операции относятся к числу самых сложных в современной медицине и требуют специального оборудования, значительного опыта и слаженной работы команды специалистов.

Об этом сообщил заместитель директора медучреждения по хирургии и высокотехнологичной медицинской помощи Максим Павловский, передает Новини.LIVE.

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В столице впервые провели одновременную трансплантацию сердца и печени

"Трансплантация комплекса "сердце-печень" относится к числу самых сложных оперативных вмешательств в современной медицине. Ее проведение требует уникального опыта, высокотехнологичного оборудования и слаженной работы мультидисциплинарной команды. Такие операции проводят лишь в ограниченном числе специализированных трансплантационных центров мира", — пояснил Павловский.

В Киеве впервые в Украине одновременно пересадили сердце и печень - фото 1
Врачи проводят операцию. Фото: facebook.com/maksim.pavlovskij

Пациент ждал пересадки обоих органов с 2018 года. Тогда его внесли в список ожидания на трансплантацию комплекса «сердце-печень» в Минске, однако необходимой помощи мужчина так и не получил.

В конце концов он обратился в Киевскую городскую клиническую больницу №1.

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Врачи в операционной. Фото: facebook.com/maksim.pavlovskij

На момент госпитализации состояние пациента было тяжёлым: у него декомпенсировались заболевания сердца и печени, возникали сильные кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода, а также прогрессировали сердечно-сосудистая и печеночная недостаточность.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно российские войска во второй раз атаковали Институт Стражеска Национальной академии медицинских наук в Киеве. На этот раз удар пришелся на операционную на шестом этаже медучреждения, в результате чего ранение получил один пациент. Погибших нет, пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь. Предыдущая атака на институт произошла в прошлом году — тогда был поврежден четвертый этаж здания.

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве планируют установить мобильные укрытия возле остановок общественного транспорта, прежде всего в местах, где нет стационарных укрытий или подземных переходов. "Киевпастранс" проводит тендер на закупку первых 14 конструкций.

Киев здоровье медики операция больница
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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