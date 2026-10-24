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Головна Київ У Києві вперше в Україні одночасно пересадили cерце й печінку

У Києві вперше в Україні одночасно пересадили cерце й печінку

Ua ru
24 жовтня 2026 19:57
Трансплантація серця й печінки в Києві: перша така операція в Україні facebook.com/maksim.pavlovskij
Лікарі роблять операцію. Фото: facebook.com/maksim.pavlovskij

У Києві хірурги вперше в Україні провели одномоментну трансплантацію комплексу "серце-печінка". Складне оперативне втручання виконали в Київській міській клінічній лікарні №1. Такі операції належать до найскладніших у сучасній медицині та потребують спеціального обладнання, значного досвіду й злагодженої роботи команди фахівців.

Про це повідомив заступник директора медзакладу з хірургії та високотехнологічної медичної допомоги Максим Павловський, передає Новини.LIVE

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У столиці вперше провели трансплантацію серця та печінки одночасно

"Трансплантація комплексу "серце-печінка" належить до найскладніших оперативних втручань у сучасній медицині. Її виконання потребує унікального досвіду, високотехнологічного обладнання та злагодженої роботи мультидисциплінарної команди. Такі операції проводять лише в обмеженій кількості спеціалізованих трансплантаційних центрів світу", — пояснив Павловський.

У Києві вперше в Україні одночасно пересадили cерце й печінку - фото 1
Лікарі роблять операцію. Фото: facebook.com/maksim.pavlovskij

Пацієнт чекав на пересадку обох органів із 2018 року. Тоді його внесли до листа очікування на трансплантацію комплексу "серце-печінка" в Мінську, однак необхідної допомоги чоловік так і не отримав.

Зрештою він звернувся до Київської міської клінічної лікарні №1.

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Лікарі в операційній. Фото: facebook.com/maksim.pavlovskij

На момент госпіталізації стан пацієнта був тяжким: у нього декомпенсувалися захворювання серця та печінки, виникали сильні кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу, а також прогресували серцево-судинна й печінкова недостатність.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно російські війська вдруге атакували Інститут Стражеска Національної академії медичних наук у Києві. Цього разу удар припав на операційну на шостому поверсі медзакладу, внаслідок чого поранення дістав один пацієнт. Загиблих немає, постраждалому надали необхідну медичну допомогу. Попередня атака на інститут відбулася торік — тоді було пошкоджено четвертий поверх будівлі.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві планують встановити мобільні укриття біля зупинок громадського транспорту, передусім у місцях, де немає стаціонарних сховищ або підземних переходів. "Київпастранс" проводить тендер на закупівлю перших 14 конструкцій.

Київ здоров'я медики операція лікарня
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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