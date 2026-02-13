Сады и школы Киева временно объединят — что известно

Школьники. Фото: Новини.LIVE

В столице временно объединят детские сады и школы. Таким образом оптимизируют учебный процесс в пяти районах Киева, чтобы дети могли продолжать обучение очно даже в условиях повреждения критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Официальный портал Киева, передает Новини.LIVE в пятницу, 17 февраля.

Объединение садиков и школ

Решение об объединении объясняют целью сохранить образовательный процесс. Поэтому у детей вместе с их учителями и воспитателями будут перемещать в другие учебные заведения.

"Там, где сейчас отсутствует тепло, рядом есть школы и садики с надлежащими условиями, которые принимают детей из соседних учреждений. Это позволяет сохранить очный формат обучения в безопасной среде", — отметил заместитель председателя КГВА Валентин Мондриевский.

Он отметил, что в гимназии №11 также приняли учеников из начальной школы №103, ведь заведение оснащено мобильной котельной и считается пунктом несокрушимости. Так же организовали сотрудничество между учреждениями дошкольного образования. В частности, почти 40 воспитанников детского сада №44 временно находятся в помещении детсада №559.

Мондриевский добавил, что необходимость принятия таких решений возникла после очередной атаки, которая произошла 12 февраля. До обстрела без теплоснабжения находились 150 зданий учебных заведений, после обстрела добавилось еще 165.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько времени нужно для восстановления ТЭЦ в Киеве. Денис Шмыгаль озвучил сроки.

Также депутат Киевского городского совета Андрей Витренко заявил, что Киев не был готов к критической ситуации, которая возникла.