Головна Київ У Києві тимчасово об'єднають школи і садочки — яка причина

У Києві тимчасово об'єднають школи і садочки — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 19:56
Садочки і школи Києва тимчасово об'єднають — що відомо
Школярі. Фото: Новини.LIVE

У столиці тимчасово об'єднають дитячі садочки та школи. Таким чином оптимізують навчальний процес у п'яти районах Києва, аби діти могли продовжувати навчання очно навіть в умовах пошкодження критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва, передає Новини.LIVE у п'ятницю, 17 лютого.

Читайте також:

Об'єднання садочків та шкіл

Рішення про об'єднання пояснюють метою зберегти освітній процес. Відтак у дітей разом з їхніми вчителями та вихователями будуть переміщати до інших закладів освіти.

"Там, де зараз відсутнє тепло, поруч є школи та садочки з належними умовами, які приймають дітей із сусідніх установ. Це дозволяє зберегти очний формат навчання у безпечному середовищі", — зазначив заступник голови КМВА Валентин Мондриївський.

Він зазначив, що у гімназії №11 також прийняли учнів з початкової школи №103, адже заклад оснащений мобільною котельнею та вважається пунктом незламності. Так само організували співпрацю між закладами дошкільної освіти. Зокрема, майже 40 вихованців дитячого садочка №44 тимчасово перебувають у приміщенні дитсадка №559.

Мондриївський додав, що необхідність ухвалення таких рішень виникла після чергової атаки, яка сталася 12 лютого. До обстрілу без теплопостачання перебували 150 будівель закладів освіти, після обстрілу додалося ще 165.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки часу потрібно для відновлення ТЕЦ у Києві. Денис Шмигаль озвучив терміни.

Також депутат Київської міської ради Андрій Вітренко заявив, що Київ не був готовий до критичної ситуації, яка виникла.

Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
