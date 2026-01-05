Видео
Главная Киев В Киеве вспыхнул масштабный пожар, движение перекрыто — видео

В Киеве вспыхнул масштабный пожар, движение перекрыто — видео

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 11:00
В Киеве пожар, не связанный с обстрелами РФ — что горит
Спасатель ликвидирует пожар. Фото: ГСЧС

В Соломенском районе Киева вспыхнул масштабный пожар. Он не связан с российским обстрелом.

Об этом сообщил спикер ГСЧС Киева Павел Петров, передает "РБК-Украина" в понедельник, 5 января.

Читайте также:

Пожар в Киеве не связан с обстрелом РФ — что горит

Предварительно горит складское здание. Также отмечается, что пожар не связан с российским обстрелом.

О пострадавших информации пока нет.

Спасатели работают в усиленном режиме.

В Патрульной полиции столицы заявили об ограничении движения транспорта.

"В связи с пожаром на улице Волынской, движение транспорта перекрыто. На месте работают спецслужбы. Патрульные регулируют дорожное движение", — говорится в сообщении.

Граждан просят учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

рух
Сообщение Патрульной полиции. Фото: скриншот

Напомним, этой ночью оккупанты атаковали Киев. Россияне ударили по медучреждению.

В результате обстрела в ночь на 5 января в столице есть погибшие и пострадавшие.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
