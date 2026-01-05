В Киеве пожар, не связанный с обстрелами РФ — что горит

В Киеве вспыхнул масштабный пожар, движение перекрыто — видео
В Соломенском районе Киева вспыхнул масштабный пожар. Он не связан с российским обстрелом.
Об этом сообщил спикер ГСЧС Киева Павел Петров, передает "РБК-Украина" в понедельник, 5 января.
Пожар в Киеве не связан с обстрелом РФ — что горит
Предварительно горит складское здание. Также отмечается, что пожар не связан с российским обстрелом.
О пострадавших информации пока нет.
Спасатели работают в усиленном режиме.
В Патрульной полиции столицы заявили об ограничении движения транспорта.
"В связи с пожаром на улице Волынской, движение транспорта перекрыто. На месте работают спецслужбы. Патрульные регулируют дорожное движение", — говорится в сообщении.
Граждан просят учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.
Напомним, этой ночью оккупанты атаковали Киев. Россияне ударили по медучреждению.
В результате обстрела в ночь на 5 января в столице есть погибшие и пострадавшие.
