В Киеве пожар, не связанный с обстрелами РФ — что горит

В Соломенском районе Киева вспыхнул масштабный пожар. Он не связан с российским обстрелом.

Об этом сообщил спикер ГСЧС Киева Павел Петров, передает "РБК-Украина" в понедельник, 5 января.

Предварительно горит складское здание. Также отмечается, что пожар не связан с российским обстрелом.

О пострадавших информации пока нет.

Спасатели работают в усиленном режиме.

В Патрульной полиции столицы заявили об ограничении движения транспорта.

"В связи с пожаром на улице Волынской, движение транспорта перекрыто. На месте работают спецслужбы. Патрульные регулируют дорожное движение", — говорится в сообщении.

Граждан просят учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

Напомним, этой ночью оккупанты атаковали Киев. Россияне ударили по медучреждению.

В результате обстрела в ночь на 5 января в столице есть погибшие и пострадавшие.