Україна
У Києві спалахнула масштабна пожежа, рух перекрито — відео

У Києві спалахнула масштабна пожежа, рух перекрито — відео

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 11:00
У Києві пожежа, не пов'язана з обстрілом РФ — що горить
Рятувальник ліквідує пожежу. Фото: ДСНС

У Солом’янському районі Києва спалахнула масштабна пожежа. Вона не пов'язана з російським обстрілом.

Про це повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров, передає "РБК-Україна" у понеділок, 5 січня.

Читайте також:

Пожежа в Києві не пов'язана з обстрілом РФ — що горить 

Попередньо горить складська будівля. Також зазначається, що пожежа не пов'язана з російським обстрілом.

Про постраждалих інформації поки немає.

Рятувальники працюють у посиленому режимі.

У Патрульній поліції столиці заявили про обмеження руху транспорту.

"У зв'язку з пожежею на вулиці Волинській, рух транспорту перекрито. На місці працюють спецслужби. Патрульні регулюють дорожній рух", — йдеться в повідомленні.

Громадян просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

рух
Допис Патрульної поліції. Фото: скриншот

Нагадаємо, цієї ночі окупанти атакували Київ. Росіяни вдарили по медзакладу.

Внаслідок обстрілу в ніч на 5 січня у столиці є загиблі та постраждалі.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
