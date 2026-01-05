У Києві пожежа, не пов'язана з обстрілом РФ — що горить

Рятувальник ліквідує пожежу. Фото: ДСНС

У Солом’янському районі Києва спалахнула масштабна пожежа. Вона не пов'язана з російським обстрілом.

Про це повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров, передає "РБК-Україна" у понеділок, 5 січня.

Попередньо горить складська будівля. Також зазначається, що пожежа не пов'язана з російським обстрілом.

Про постраждалих інформації поки немає.

Рятувальники працюють у посиленому режимі.

У Патрульній поліції столиці заявили про обмеження руху транспорту.

"У зв'язку з пожежею на вулиці Волинській, рух транспорту перекрито. На місці працюють спецслужби. Патрульні регулюють дорожній рух", — йдеться в повідомленні.

Громадян просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

Допис Патрульної поліції. Фото: скриншот

Нагадаємо, цієї ночі окупанти атакували Київ. Росіяни вдарили по медзакладу.

Внаслідок обстрілу в ніч на 5 січня у столиці є загиблі та постраждалі.