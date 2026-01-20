Видео
Главная Киев В Киеве второй раз с ночи объявили тревогу

В Киеве второй раз с ночи объявили тревогу

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 05:03
Воздушная тревога в Киеве 20 января
Вражеский дрон в небе. Иллюстративное фото: mil.in.ua

Воздушную тревогу в Киеве объявили прямо сейчас, утром 20 января. Это уже второй сигнал с ночи и его причиной стала угроза применения дронов.

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.

Тревога в Киеве 20 января утром

"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", — говорится в сообщении в 04:57.

Перед этим Воздушные силы ВСУ написали, что в Киевской области зафиксированы дроны в направлении Обухова и Вышгорода.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:03 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Київ під ударом дронів 20 січня - в столиці оголосили тривогу
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что этой ночью россияне совершили комбинированную атаку на Киев. Враг запустил по столице дроны и баллистику, в результате чего были очень громкие взрывы. Известно, что после обстрела в столице возникли пожары и есть пострадавший.

Кроме того, в результате ударов РФ на левом берегу Киева возникли перебои со светом и водой.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
