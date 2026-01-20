Повітряна тривога у Києві 20 січня

У Києві вдруге з ночі оголосили тривогу
Дата публікації: 20 січня 2026 05:03
Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, зранку 20 січня. Це вже другий сигнал з ночі і його причиною стала загроза застосування дронів.
Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.
"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", — йдеться у повідомленні о 04:57.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ написали, що у Київській області зафіксовано дрони в напрямку Обухова та Вишгорода.
