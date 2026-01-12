Воздушная тревога в Украине 12 января

Вражеский дрон в небе. Иллюстративное фото: NTA

Воздушную тревогу в Киеве объявили прямо сейчас, в ночь на 12 января. Причиной сигнала снова стала угроза применения дронов.

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская государственная администрация.

Повторная тревога в Киеве в ночь на 12 января

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!", — говорится в сообщении.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили, что в Киевской области зафиксированы российские дроны, которые летят в направлении Киева и Макарова.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:01 карта воздушных тревог выглядит так.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что первый сигнал тревоги прозвучал в Киеве около двух часов назад. Затем в столице были слышны взрывы.

Также мы писали, что в результате российской атаки в столице произошел пожар.