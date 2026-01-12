Відео
Україна
Головна Київ У Києві вдруге за ніч оголосили тривогу

У Києві вдруге за ніч оголосили тривогу

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 04:01
Повітряна тривога в Україні 12 січня
Ворожий дрон у небі. Ілюстративне фото: NTA

Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, в ніч проти 12 січня. Причиною сигналу знову стала загроза застосування дронів.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Читайте також:

Повторна тривога у Києві в ніч проти 12 січня

"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", — йдеться у повідомленні.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили, що у Київській області зафіксовано російські дрони, які летять в напрямку Києва та Макарова.

Де оголосили тривогу

Станом на 04:01 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Друга тривога за ніч у Києві 12 січня через дрони
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що перший сигнал тривоги пролунав у Києві близько двох годин тому. Потім в столиці було чути вибухи.

Також ми писали, що внаслідок російської атаки в столиці сталася пожежа.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
