Повітряна тривога в Україні 12 січня

Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, в ніч проти 12 січня. Причиною сигналу знову стала загроза застосування дронів.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Повторна тривога у Києві в ніч проти 12 січня

"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", — йдеться у повідомленні.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили, що у Київській області зафіксовано російські дрони, які летять в напрямку Києва та Макарова.

Де оголосили тривогу

Станом на 04:01 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що перший сигнал тривоги пролунав у Києві близько двох годин тому. Потім в столиці було чути вибухи.

Також ми писали, що внаслідок російської атаки в столиці сталася пожежа.