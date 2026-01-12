Повітряна тривога в Україні 12 січня

У Києві вдруге за ніч оголосили тривогу
Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, в ніч проти 12 січня. Причиною сигналу знову стала загроза застосування дронів.
Про це у Telegram повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Повторна тривога у Києві в ніч проти 12 січня
"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", — йдеться у повідомленні.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили, що у Київській області зафіксовано російські дрони, які летять в напрямку Києва та Макарова.
Де оголосили тривогу
Станом на 04:01 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що перший сигнал тривоги пролунав у Києві близько двох годин тому. Потім в столиці було чути вибухи.
Також ми писали, що внаслідок російської атаки в столиці сталася пожежа.
