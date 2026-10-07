Экстренные отключения в Киеве 7 октября: где нет света и воды

Мужчина работает во время отключений света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киеве из-за проблем с электроснабжением ввели экстренные отключения света. Из-за частичного обесточивания водопроводных насосных станций на правом берегу города возникли перебои с водоснабжением. Энергетики работают над восстановлением.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщения мэра Киева Виталия Кличко и ДТЭК в среду, 7 октября.

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В Киеве возникли перебои с водоснабжением

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за проблем с электроснабжением частично обесточены водопроводные насосные станции. Из-за этого на правом берегу столицы возникли перебои с водоснабжением.

"Из-за проблем с электроснабжением частично обесточены водопроводные насосные станции. На правом берегу города перебои с водоснабжением. Энергетики работают над восстановлением", — написал мэр Киева.

Скриншот сообщения Кличко/Telegram

В Киеве и области действуют экстренные отключения

В ДТЭК сообщили, что в Киеве и Киевской области по распоряжению "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии. В компании напомнили, что во время таких отключений графики не действуют.

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"Киев и Киевская область: по указанию "Укрэнерго" введены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют", — говорится в сообщении ДТЭК.

Скриншот сообщения ДТЭК/Telegram

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 7 октября российская атака значительно повредила склад издательства "Книголав" на Подоле в Киеве. В результате удара издательство потеряло десятки тысяч книг, в том числе новинки и допечатки изданий, уничтоженных во время июльской атаки. Все сотрудники "Книголава" живы и не пострадали, а издательство планирует продолжить работу.

Новини.LIVE также сообщали, что в ночь на 7 октября российская атака повредила центр реабилитации птиц "Садыба Нюшаник" в Киевской области. В результате попадания сгорели птичий стационар, курятник и перепелятник, а также оборудование и запасы кормов. В помещениях находились птицы и кот.