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Главная Киев Российский обстрел Киева уничтожил десятки тысяч книг "Книголава"

Российский обстрел Киева уничтожил десятки тысяч книг "Книголава"

Ua ru
7 октября 2026 17:50
Российский удар по Киеву уничтожил десятки тысяч книг «Книголава»
Последствия атаки на склад издательства. Фото: facebook.com/knygolove

В ночь на 7 октября российский ракетный удар нанес значительный ущерб складу издательства "Книголав" на Подоле. Там хранились новинки и допечатки книг, которые были уничтожены во время июльской атаки на предыдущий склад. В издательстве сообщили о потере десятков тысяч экземпляров, а окончательный ущерб еще подсчитывают.

Об этом издательство "Книголав" сообщило в соцсетях, информирует Новини.LIVE.

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Россия уничтожила десятки тысяч книг "Книголава"

В "Книголаве" рассказали, что в результате атаки складские помещения на Подоле получили значительные повреждения. На складе хранились книги, которые издательство восстановило после предыдущего удара в июле.

Речь идет о новинках, которые издательство получило в течение последних двух месяцев, а также о допечатках книг, уничтоженных во время июльской атаки.

Точное количество книг, которые уничтожены или больше не подлежат восстановлению, пока устанавливается, но по предварительным оценкам речь идет о десятках тысяч экземпляров.

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Все сотрудники "Книголава" живы

В издательстве подчеркнули, что все их сотрудники живы и не пострадали. Несмотря на значительные потери, издательство планирует продолжить работу и восстановить уничтоженное производство.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 7 октября Россия нанесла масштабный удар по Украине. В частности, в Вышгородском районе Киевской области в результате российского удара загорелся центр реабилитации птиц "Садыба Нюшаник".

Также Новини.LIVE сообщали, что во время ночного обстрела Киева российские войска полностью уничтожили центральный склад сети "АТЛ Автосервис", где хранились основные запасы аккумуляторов и моторных масел. В компании отмечают, что пострадавших среди сотрудников нет и все сервисы продолжают принимать клиентов.

Киев книги издательство разрушения атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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