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Головна Київ У Києві запровадили екстрені відключення світла: є перебої з водою

У Києві запровадили екстрені відключення світла: є перебої з водою

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7 жовтня 2026 20:41
Екстрені відключення у Києві 7 жовтня: де немає світла та води
Чоловік працює під час відключень світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Києві через проблеми з електропостачанням запровадили екстрені відключення світла. Через часткове знеструмлення водопровідних насосних станцій на правому березі міста виникли перебої з водопостачанням. Енергетики працюють над відновленням.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення міського голови Києва Віталія Кличка та ДТЕК у середу, 7 жовтня.

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У Києві виникли перебої з водопостачанням

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через проблеми з електропостачанням частково знеструмлені водопровідні насосні станції. Через це на правому березі столиці виникли перебої з водопостачанням.

"Через проблему з електропостачанням частково знеструмлені водопровідні насосні станції. На правому березі міста перебої з водопостачанням.Енергетики працюють над відновленням", — написав мер Києва.

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Скриншот повідомлення Кличка/Telegram

У Києві та області діють екстрені відключення

У ДТЕК повідомили, що в Києві та Київській області за командою Укренерго застосували екстрені відключення електроенергії. У компанії нагадали, що під час таких відключень графіки не діють.

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"Київ та Київська область: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", — йдеться у повідомленні ДТЕК.

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Скриншот повідомлення ДТЕК/Telegram

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 7 жовтня російська атака значно пошкодила склад видавництва "Книголав" на Подолі в Києві. Внаслідок удару видавництво втратило десятки тисяч книг, зокрема новинки та додруки видань, знищених під час липневої атаки. Усі працівники "Книголаву" живі та не постраждали, а видавництво планує продовжити роботу.

Новини.LIVE також писали, що у ніч проти 7 жовтня російська атака пошкодила центр реабілітації птахів "Садиба Нюшанік" на Київщині. Внаслідок влучання згоріли пташиний стаціонар, курятник і перепелятник, а також обладнання та запаси кормів. У приміщеннях перебували птахи та кіт.

Київ водопостачання Укренерго ДТЕК енергосистема відключення світла графіки відключень світла
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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