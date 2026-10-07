Екстрені відключення у Києві 7 жовтня: де немає світла та води

У Києві запровадили екстрені відключення світла: є перебої з водою
У Києві через проблеми з електропостачанням запровадили екстрені відключення світла. Через часткове знеструмлення водопровідних насосних станцій на правому березі міста виникли перебої з водопостачанням. Енергетики працюють над відновленням.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення міського голови Києва Віталія Кличка та ДТЕК у середу, 7 жовтня.
У Києві виникли перебої з водопостачанням
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через проблеми з електропостачанням частково знеструмлені водопровідні насосні станції. Через це на правому березі столиці виникли перебої з водопостачанням.
"Через проблему з електропостачанням частково знеструмлені водопровідні насосні станції. На правому березі міста перебої з водопостачанням.Енергетики працюють над відновленням", — написав мер Києва.
У Києві та області діють екстрені відключення
У ДТЕК повідомили, що в Києві та Київській області за командою Укренерго застосували екстрені відключення електроенергії. У компанії нагадали, що під час таких відключень графіки не діють.
"Київ та Київська область: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", — йдеться у повідомленні ДТЕК.
Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 7 жовтня російська атака значно пошкодила склад видавництва "Книголав" на Подолі в Києві. Внаслідок удару видавництво втратило десятки тисяч книг, зокрема новинки та додруки видань, знищених під час липневої атаки. Усі працівники "Книголаву" живі та не постраждали, а видавництво планує продовжити роботу.
Новини.LIVE також писали, що у ніч проти 7 жовтня російська атака пошкодила центр реабілітації птахів "Садиба Нюшанік" на Київщині. Внаслідок влучання згоріли пташиний стаціонар, курятник і перепелятник, а також обладнання та запаси кормів. У приміщеннях перебували птахи та кіт.