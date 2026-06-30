В Киеве ввели экстренные отключения света: графики не действуют

Энергетик. Фото: ДТЭК

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Во вторник, 30 июня, в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. В настоящее время графики не действуют. Причиной является сложная ситуация в энергосистеме.

Об этом говорится в сообщении в приложении "Киев Цифровой", передает Новини.LIVE.

Экстренные отключения света в Киеве 30 июня

"Начинаются экстренные отключения света вне графика", — говорится в сообщении.

Графики стабилизационных отключений временно не будут действовать, поскольку необходимо срочно помочь энергосистеме.

Сообщение в "Киев Цифровой". Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на YASNO, 30 июня в Киевской области ввели графики отключений света из-за сложной ситуации в энергосистеме вследствие сильной жары.

А 29 июня в Киеве бушевала сильная непогода — ливень, грозы, молнии и сильные порывы ветра. В результате ухудшения погодных условий падали деревья и наблюдались сильные подтопления.