Україна
Головна Київ У Києві запровадили екстрені відключення світла після атаки РФ

У Києві запровадили екстрені відключення світла після атаки РФ

Дата публікації: 9 січня 2026 08:21
Екстрені відключення світла в Києві 9 січня — деталі від ДТЕК
Електрик. Фото: ДТЕК

У Києві на лівому березі у пʼятницю, 9 січня, запровадили екстрені відключення світла через масований російський обстріл. Окупанти атакували ракетами та дронами.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Читайте також:

Екстрені відключення світла в Києві 9 січня

Водночас на правому березі продовжують діяти погодинні графіки відключення світла.

У ДТЕК наголосили, що енергетики працюють, аби повернути світло та тепло в домівки киян.

null
Повідомлення на сайті ДТЕК. Фото: скриншот

Насамперед намагаються заживити критичну інфраструктуру. 

"Дякуємо жителям Києва за витримку та підтримку", — додали в ДТЕК.

null
Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу на лівому березі Києва зупинили роботу електротранспорту.

У столиці також є перебої з теплопостачанням і гарячою водою. У КМДА розповіли деталі.

Київ війна електроенергія обстріли ДТЕК світло
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
