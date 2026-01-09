Екстрені відключення світла в Києві 9 січня — деталі від ДТЕК

Електрик. Фото: ДТЕК

У Києві на лівому березі у пʼятницю, 9 січня, запровадили екстрені відключення світла через масований російський обстріл. Окупанти атакували ракетами та дронами.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Екстрені відключення світла в Києві 9 січня

Водночас на правому березі продовжують діяти погодинні графіки відключення світла.

У ДТЕК наголосили, що енергетики працюють, аби повернути світло та тепло в домівки киян.

Повідомлення на сайті ДТЕК. Фото: скриншот

Насамперед намагаються заживити критичну інфраструктуру.

"Дякуємо жителям Києва за витримку та підтримку", — додали в ДТЕК.

Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу на лівому березі Києва зупинили роботу електротранспорту.

У столиці також є перебої з теплопостачанням і гарячою водою. У КМДА розповіли деталі.