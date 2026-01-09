Екстрені відключення світла в Києві 9 січня — деталі від ДТЕК

У Києві запровадили екстрені відключення світла після атаки РФ
У Києві на лівому березі у пʼятницю, 9 січня, запровадили екстрені відключення світла через масований російський обстріл. Окупанти атакували ракетами та дронами.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
Екстрені відключення світла в Києві 9 січня
Водночас на правому березі продовжують діяти погодинні графіки відключення світла.
У ДТЕК наголосили, що енергетики працюють, аби повернути світло та тепло в домівки киян.
Насамперед намагаються заживити критичну інфраструктуру.
"Дякуємо жителям Києва за витримку та підтримку", — додали в ДТЕК.
Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу на лівому березі Києва зупинили роботу електротранспорту.
У столиці також є перебої з теплопостачанням і гарячою водою. У КМДА розповіли деталі.
