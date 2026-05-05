В Киеве выросла цена на топливо: на каких АЗС дешевле: на каких АЗС дешевле

Цены на горючее.

В Киеве и области стоимость топлива продолжает держаться на высоком уровне. За последние сутки цены либо незначительно выросли, либо остались стабильными без существенных колебаний.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.

Цены на топливо в Киеве 5 мая

По состоянию на 5 мая средние цены на топливо имеют следующий вид:

дизель — от 87,90 до 93,90 грн за литр,

бензин А-95 — 73,90-79,90 грн/л,

премиальный А-100 — до 86,90 грн/л,

автогаз — от 49,90 до 55,90 грн/л.

Цены на АЗС в Киеве

Самый дорогой бензин А-95 традиционно предлагают крупные сети, в частности WOG, OKKO и SOCAR — здесь цена достигает 75,90-76,90 грн/л, а бензин А-95+ стоит до 79,90 грн/л. Несколько более дешевые варианты можно найти в сетях KLO (71,90 грн/л) и UKRNAFTA (70,90 грн/л).

Стоимость топлива на АЗС.

Среди более доступных предложений отличаются операторы EURO5, БРСМ-Нафта, Маркет и Авантаж 7 — здесь цены на А-95 колеблются в пределах 62,49-69,99 грн/л, что является самым низким уровнем на рынке.

Дизельное топливо также имеет значительный разброс. Самые дешевые варианты предлагают БРСМ-Нафта (86,79 грн/л), Авантаж 7 (86,85 грн/л), UPG (86,90 грн/л), а также Parallel и Marshal (по 86,99 грн/л). В то же время премиальные сети, такие как Grand Petrol, устанавливают цену до 91,99 грн/л.

Цены топлива на АЗС в Киеве.

На рынке автогаза ситуация более стабильная. Самые низкие цены зафиксированы в Авантаж 7 (46,95 грн/л), Маркет и Parallel (46,99 грн/л). В то же время более дорогой газ предлагают Grand Petrol (49,99 грн/л), WOG и OKKO (по 49,90 грн/л), а также SOCAR (49,98 грн/л).

