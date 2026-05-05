В Киеве выросла цена на топливо: на каких АЗС дешевле: на каких АЗС дешевле

Главная Киев В Киеве выросла цена на топливо: на каких АЗС дешевле

В Киеве выросла цена на топливо: на каких АЗС дешевле

Дата публикации 5 мая 2026 12:46
Цены на горючее. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и области стоимость топлива продолжает держаться на высоком уровне. За последние сутки цены либо незначительно выросли, либо остались стабильными без существенных колебаний.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.

Цены на топливо в Киеве 5 мая

По состоянию на 5 мая средние цены на топливо имеют следующий вид:

  • дизель — от 87,90 до 93,90 грн за литр,
  • бензин А-95 — 73,90-79,90 грн/л,
  • премиальный А-100 — до 86,90 грн/л,
  • автогаз — от 49,90 до 55,90 грн/л.

Цены на АЗС в Киеве

Самый дорогой бензин А-95 традиционно предлагают крупные сети, в частности WOG, OKKO и SOCAR — здесь цена достигает 75,90-76,90 грн/л, а бензин А-95+ стоит до 79,90 грн/л. Несколько более дешевые варианты можно найти в сетях KLO (71,90 грн/л) и UKRNAFTA (70,90 грн/л).

Ціни на паливо в Києві та області 5 травня
Стоимость топлива на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Среди более доступных предложений отличаются операторы EURO5, БРСМ-Нафта, Маркет и Авантаж 7 — здесь цены на А-95 колеблются в пределах 62,49-69,99 грн/л, что является самым низким уровнем на рынке.

Дизельное топливо также имеет значительный разброс. Самые дешевые варианты предлагают БРСМ-Нафта (86,79 грн/л), Авантаж 7 (86,85 грн/л), UPG (86,90 грн/л), а также Parallel и Marshal (по 86,99 грн/л). В то же время премиальные сети, такие как Grand Petrol, устанавливают цену до 91,99 грн/л.

Вартість пального у Києві 5 травня
Цены топлива на АЗС в Киеве. Фото: Новини.LIVE

На рынке автогаза ситуация более стабильная. Самые низкие цены зафиксированы в Авантаж 7 (46,95 грн/л), Маркет и Parallel (46,99 грн/л). В то же время более дорогой газ предлагают Grand Petrol (49,99 грн/л), WOG и OKKO (по 49,90 грн/л), а также SOCAR (49,98 грн/л).

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
