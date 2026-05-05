Головна Київ У Києві зросла ціна на пальне: на яких АЗС дешевше

У Києві зросла ціна на пальне: на яких АЗС дешевше

Дата публікації: 5 травня 2026 12:46
Ціни на пальне. Фото: Новини.LIVE

У Києві та області вартість пального продовжує триматися на високому рівні. За останню добу ціни або незначно зросли, або залишилися стабільними без суттєвих коливань.

Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE Дмитро Шеремет.

Ціни на пальне у Києві 5 травня

Станом на 5 травня середні ціни на пальне мають наступний вигляд:

  • дизель — від 87,90 до 93,90 грн за літр,
  • бензин А-95 — 73,90-79,90 грн/л,
  • преміальний А-100 — до 86,90 грн/л,
  • автогаз — від 49,90 до 55,90 грн/л.

Ціни на АЗС у Києві

Найдорожчий бензин А-95 традиційно пропонують великі мережі, зокрема WOG, OKKO та SOCAR — тут ціна сягає 75,90-76,90 грн/л, а бензин А-95+ коштує до 79,90 грн/л. Дещо дешевші варіанти можна знайти у мережах KLO (71,90 грн/л) та UKRNAFTA (70,90 грн/л).

Ціни на паливо в Києві та області 5 травня
Вартість пального на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Серед більш доступних пропозицій вирізняються оператори EURO5, БРСМ-Нафта, Маркет та Авантаж 7 — тут ціни на А-95 коливаються в межах 62,49-69,99 грн/л, що є найнижчим рівнем на ринку.

Дизельне пальне також має значний розкид. Найдешевші варіанти пропонують БРСМ-Нафта (86,79 грн/л), Авантаж 7 (86,85 грн/л), UPG (86,90 грн/л), а також Parallel і Marshal (по 86,99 грн/л). Водночас преміальні мережі, як-от Grand Petrol, встановлюють ціну до 91,99 грн/л.

Вартість пального у Києві 5 травня
Ціни пального на АЗС у Києві. Фото: Новини.LIVE

На ринку автогазу ситуація більш стабільна. Найнижчі ціни зафіксовані у Авантаж 7 (46,95 грн/л), Маркет та Parallel (46,99 грн/л). Водночас дорожчий газ пропонують Grand Petrol (49,99 грн/л), WOG та OKKO (по 49,90 грн/л), а також SOCAR (49,98 грн/л).

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
