В Киеве задержали агента ФСБ: он готовил для РФ 148 устройств Starlink

Служба безопасности Украины. Иллюстративное фото: facebook.com/soc.a.team

Служба безопасности Украины задержала в Киеве 18-летнего агента ФСБ, который с целью наживы пытался зарегистрировать и активировать для российской спецслужбы 148 спутниковых терминалов Starlink. Их планировали использовать для обеспечения боевых операций российских войск в Донецкой и Запорожской областях.

Об этом сообщила СБУ, передает Новини.LIVE.

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Агент ФСБ пытался активировать 148 терминалов Starlink для России

Сообщается, что контрразведка СБУ предотвратила регистрацию одной из крупнейших партий спутниковых терминалов Starlink, которые пытались оформить для нужд российской спецслужбы.

"Как выяснилось в ходе расследования, вражескую задачу выполнял завербованный ФСБ 18-летний бывший студент столичного колледжа. В поле зрения российской спецслужбы он попал, когда после обучения на электросварщика начал искать «быстрые» заработки в Telegram-каналах. В одном из чатов с ним связался сотрудник ФСБ и предложил сотрудничество в обмен на обещание "легких" денег", — сообщила СБУ.

Известно, что после вербовки парень начал выполнять задания куратора. Позже он оформил 15 терминалов Starlink, используя паспортные данные своих родственников и знакомых. Впоследствии 18-летний агент подготовил фиктивные персональные данные для регистрации ещё 133 устройств.

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Правоохранители заблокировали оформленные устройства. Их регистрационные данные задержанный уже успел передать своему куратору из России через мессенджер.

А впоследствии контрразведчики СБУ зафиксировали деятельность агента и задержали его возле почтового отделения "на горячем", где он планировал активировать новую партию Starlink.

В ходе обысков у фигуранта изъяли несколько смартфонов с доказательствами сотрудничества с российской спецслужбой ради "легких денег".

Своевременное вмешательство представителей СБУ сорвало планы врага по использованию терминалов против Украины.

Переписка агента с россиянином. Фото: СБУ

Переписка фигуранта дела с представителем ФСБ. Фото: СБУ

Какое наказание грозит задержанному

"Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", — говорится в источнике.

Задержанный. Фото: СБУ

Новости Киева

Мы писали о том, что в ночь на 14 октября, в среду, РФ нанесла жестокий масштабный удар по Украине. В частности, по Киеву Россия выпустила баллистические ракеты, в результате чего погибли люди.

Новини.LIVE сообщали, что позже стало известно — российские войска нанесли удары по всем трем городским теплоэлектроцентралям Киева. Также под обстрелом оказались объекты критической инфраструктуры Киевской области.