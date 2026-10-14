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Главная Киев Ракетный удар РФ по Киеву: трое погибших, десятки пострадавших

Ракетный удар РФ по Киеву: трое погибших, десятки пострадавших

Ua ru
14 октября 2026 08:50
Россияне нанесли ракетный удар по Киеву: есть погибшие и раненые
Спасатели устраняют последствия массированного удара РФ по Киеву 14 октября 2026 года. Фото: facebook.com/DSNSKyiv/?locale=uk_UA

В среду утром, 14 октября, российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В результате обстрела погибли три человека, еще более 30 получили ранения. Последствия ударов зафиксированы в нескольких районах столицы.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает Новини.LIVE.

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Последствия атаки РФ на Киев 14 октября

По данным ГСЧС, в Деснянском районе в результате попадания в многоэтажный жилой дом возник пожар. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 400 квадратных метров. На месте удара обнаружили тела двух погибших.

Атака РФ на Київ 14 жовтня
Спасатели на месте удара РФ по Киеву. Фото: facebook.com/DSNSKyiv/?locale=uk_UA

В Деснянском районе пострадали 25 человек, среди них — один ребенок. Число пострадавших может увеличиваться, поскольку люди продолжают обращаться за помощью.

На месте происшествия также работают психологи ГСЧС. Они уже оказали помощь 110 людям.

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В Днепровском районе в результате повторной атаки загорелось недействующее здание.

В Дарницком районе пожарные ликвидировали возгорание газона на территории стадиона.

Атака РФ на Київ 14 жовтня
Последствия российского обстрела Киева. Фото: facebook.com/UA.National.Police

В Шевченковском районе из-за попадания в одноэтажное недействующее здание возник небольшой пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Также в Голосеевском районе зафиксировали попадание в нежилое здание. В результате этого погиб один человек, ещё один пострадал.

Таким образом, по данным ГСЧС, в результате российского обстрела Киева погибли три человека, ещё 32 получили ранения.

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Скриншот сообщения ГСЧС/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в результате российской атаки на энергообъекты Киева и области в столице ввели аварийные отключения света. Они охватили Дарницкий, Днепровский, Печерский, Соломенский и часть Голосеевского районов. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, а графики стабилизации в этих районах временно не действуют.

Новини.LIVE писали, что утром 14 октября Россия атаковала Киев и другие города Украины баллистическими ракетами, в столице и области раздавались мощные взрывы. Повторные запуски ракет фиксировались в Киеве, Житомире и Харькове, также сообщалось о ракете в направлении Полтавы.

Киев обстрелы война в Украине атака погибшие разрушения
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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