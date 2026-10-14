Россияне нанесли ракетный удар по Киеву: есть погибшие и раненые

Спасатели устраняют последствия массированного удара РФ по Киеву 14 октября 2026 года. Фото: facebook.com/DSNSKyiv/?locale=uk_UA

В среду утром, 14 октября, российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В результате обстрела погибли три человека, еще более 30 получили ранения. Последствия ударов зафиксированы в нескольких районах столицы.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает Новини.LIVE.

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Последствия атаки РФ на Киев 14 октября

По данным ГСЧС, в Деснянском районе в результате попадания в многоэтажный жилой дом возник пожар. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 400 квадратных метров. На месте удара обнаружили тела двух погибших.

Спасатели на месте удара РФ по Киеву. Фото: facebook.com/DSNSKyiv/?locale=uk_UA

В Деснянском районе пострадали 25 человек, среди них — один ребенок. Число пострадавших может увеличиваться, поскольку люди продолжают обращаться за помощью.

На месте происшествия также работают психологи ГСЧС. Они уже оказали помощь 110 людям.

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В Днепровском районе в результате повторной атаки загорелось недействующее здание.

В Дарницком районе пожарные ликвидировали возгорание газона на территории стадиона.

Последствия российского обстрела Киева. Фото: facebook.com/UA.National.Police

В Шевченковском районе из-за попадания в одноэтажное недействующее здание возник небольшой пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Также в Голосеевском районе зафиксировали попадание в нежилое здание. В результате этого погиб один человек, ещё один пострадал.

Таким образом, по данным ГСЧС, в результате российского обстрела Киева погибли три человека, ещё 32 получили ранения.

Скриншот сообщения ГСЧС/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в результате российской атаки на энергообъекты Киева и области в столице ввели аварийные отключения света. Они охватили Дарницкий, Днепровский, Печерский, Соломенский и часть Голосеевского районов. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, а графики стабилизации в этих районах временно не действуют.

Новини.LIVE писали, что утром 14 октября Россия атаковала Киев и другие города Украины баллистическими ракетами, в столице и области раздавались мощные взрывы. Повторные запуски ракет фиксировались в Киеве, Житомире и Харькове, также сообщалось о ракете в направлении Полтавы.