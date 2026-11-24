Затримання підозрюваного чоловіка. Фото: kyiv.npu.gov.ua

У столиці викрили схему незаконного працевлаштування військовозобов’язаних чоловіків за кордоном. За гроші фігурант обіцяв влаштувати кандидата на посаду в українському дипломатичному представництві, що нібито давало б право на відстрочку від мобілізації та виїзд з України.

Про це повідомили в Національній поліції України, інформує Новини.LIVE.

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За даними слідства, чоловік представлявся посадовцем із кадрового резерву профільного відомства та запевняв, що має вплив на відповідальних службовців. Він обіцяв військовозобов’язаному працевлаштування в українському дипломатичному представництві за кордоном за 100 тисяч доларів.

Затриманий підозрюваний. Фото: Нацполіція

Гроші вилучені у підозрюваного організатора схеми. Фото: Нацполіція

Під час зустрічі фігурант розповів, що така посада нібито дозволить отримати відстрочку від призову під час мобілізації та виїжджати за межі України для виконання службових обов’язків. Також він стверджував, що кандидат уже пройшов необхідну перевірку.

Гроші чоловік попросив підготувати у трьох валютах — доларах США, швейцарських франках та євро. Згодом він наполіг на негайній передачі завдатку в розмірі 20 тисяч доларів, погрожуючи, що в разі зволікання кандидат втратить можливість отримати посаду.

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19 листопада слідчі Голосіївського управління поліції та оперативники управління стратегічних розслідувань затримали чоловіка в одному зі столичних кафе під час отримання завдатку.

Того ж дня йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Процесуальне керівництво у справі здійснює Голосіївська окружна прокуратура Києва.

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