В Киеве задержали мужчину, устроившего взрыв в почтовом терминале
В Киеве правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в причастности к взрыву в почтовом терминале. Инцидент произошел 5 июня в Оболонском районе во время разгрузки посылок, одна из которых сдетонировала. В результате взрыва погиб работник отделения, еще два человека получили ранения.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Службы безопасности Украины в понедельник, 8 июня.
Взрыв на терминале Новой почты в Киеве: задержан злоумышленник
По данным правоохранителей, взрыв произошел из-за посылки, содержащей осколочные боеприпасы, пересылка которых запрещена. Отправление было адресовано в Киев и взорвалось во время обработки на терминале.
Следствие установило, что отправителем опасной бандероли является 35-летний уроженец Донецкой области, который сейчас проживает в Запорожье. Он, по версии следствия, направил знакомому в Киеве незаконно приобретенные средства поражения, сознательно нарушив правила безопасности.
Оперативники задержали фигуранта по месту жительства в Запорожской области. Во время обысков в его мобильном телефоне обнаружили информацию о содержимом посылки и подтверждение ее отправки.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Соломенский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и возможных соучастников.
Новини.LIVE информировали, что 5 июня в Киеве на сортировочном терминале одного из почтовых операторов взорвалась посылка. В результате детонации погиб работник, еще двое получили ранения. Полиция открыла уголовное производство.
Новини.LIVE также писали, что в Киеве автомобиль въехал в подземный переход, в результате чего погибли люди. Авария произошла 5 июня в районе Караваевых Дач в Соломенском районе столицы. По предварительным данным, есть по меньшей мере четверо погибших и трое пострадавших.