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Главная Киев В Киеве задержали мужчину, устроившего взрыв в почтовом терминале

В Киеве задержали мужчину, устроившего взрыв в почтовом терминале

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 11:56
В Киеве задержали мужчину, устроившего взрыв в почтовом терминале
Последствия взрыва на одном из терминалов Новой почты в Оболонском районе Киева. Фото: СБУ

В Киеве правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в причастности к взрыву в почтовом терминале. Инцидент произошел 5 июня в Оболонском районе во время разгрузки посылок, одна из которых сдетонировала. В результате взрыва погиб работник отделения, еще два человека получили ранения.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Службы безопасности Украины в понедельник, 8 июня.

Вибух на терміналі пошти у Києві
Взрыв мужчины, устроившего взрыв в почтовом терминале. Фото: СБУ

Взрыв на терминале Новой почты в Киеве: задержан злоумышленник

По данным правоохранителей, взрыв произошел из-за посылки, содержащей осколочные боеприпасы, пересылка которых запрещена. Отправление было адресовано в Киев и взорвалось во время обработки на терминале.

Следствие установило, что отправителем опасной бандероли является 35-летний уроженец Донецкой области, который сейчас проживает в Запорожье. Он, по версии следствия, направил знакомому в Киеве незаконно приобретенные средства поражения, сознательно нарушив правила безопасности.

Оперативники задержали фигуранта по месту жительства в Запорожской области. Во время обысков в его мобильном телефоне обнаружили информацию о содержимом посылки и подтверждение ее отправки.

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Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Соломенский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и возможных соучастников.

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Скриншот сообщения СБУ/Facebook

Новини.LIVE информировали, что 5 июня в Киеве на сортировочном терминале одного из почтовых операторов взорвалась посылка. В результате детонации погиб работник, еще двое получили ранения. Полиция открыла уголовное производство.

Новини.LIVE также писали, что в Киеве автомобиль въехал в подземный переход, в результате чего погибли люди. Авария произошла 5 июня в районе Караваевых Дач в Соломенском районе столицы. По предварительным данным, есть по меньшей мере четверо погибших и трое пострадавших.

Киев взрыв почта
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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