У Києві затримали чоловіка, що влаштував вибух у поштовому терміналі

Наслідки вибуху на одному з терміналів Нової пошти в Оболонському районі Києва. Фото: СБУ

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до вибуху в поштовому терміналі. Інцидент стався 5 червня в Оболонському районі під час розвантаження посилок, одна з яких здетонувала. Внаслідок вибуху загинув працівник відділення, ще двоє людей отримали поранення.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Служби безпеки України у понеділок, 8 червня.

Вкириття чоловіка, що влаштував вибух у поштовому терміналі. Фото: СБУ

Вибух на терміналі Нової пошти у Києві: затримано зловмисника

За даними правоохоронців, вибух стався через посилку, що містила осколкові боєприпаси, пересилання яких заборонене. Відправлення було адресоване до Києва та вибухнуло під час обробки на терміналі.

Слідство встановило, що відправником небезпечної бандеролі є 35-річний уродженець Донеччини, який нині проживає у Запоріжжі. Він, за версією слідства, надіслав знайомому в Києві незаконно придбані засоби ураження, свідомо порушивши правила безпеки.

Оперативники затримали фігуранта за місцем проживання у Запорізькій області. Під час обшуків у його мобільному телефоні виявили інформацію про вміст посилки та підтвердження її відправлення.

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Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Солом’янський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та можливих співучасників.

Скриншот повідомлення СБУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 5 червня у Києві на сортувальному терміналі одного з поштових операторів вибухнула посилка. Внаслідок детонації загинув працівник, ще двоє отримали поранення. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Новини.LIVE також писали, що у Києві автомобіль в’їхав у підземний перехід, внаслідок чого загинули люди. Аварія сталася 5 червня в районі Караваєвих Дач у Солом’янському районі столиці. За попередніми даними, є щонайменше четверо загиблих і троє постраждалих.