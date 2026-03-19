В Киеве задержали подозреваемых в поджоге автомобилей военных

В Киеве задержали подозреваемых в поджоге автомобилей военных

Дата публикации 19 марта 2026 13:12
В Киеве задержали подозреваемых в поджоге автомобилей военных
Задержание подозреваемых в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве правоохранители задержали четырех подозреваемых в поджогах автомобилей военных. Трем фигурантам уже избрали меры пресечения. Поджигатели соглашались на преступление за денежное вознаграждение.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в четверг, 19 марта, передает Новини.LIVE.

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрениях четырем лицам, которые за деньги по заказу российских кураторов совершали поджоги автомобилей, принадлежащих военным", — говорится в сообщении.

Поджог авто в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура

В частности, в Днепровском районе столицы двое братьев 17 и 23 лет на заказ подожгли автомобили Volkswagen, который принадлежал мобильной огневой группе ВСУ, а также BMW, владельцем которого был работник ГСЧС. За поджоги фигурантам обещали 2500 долларов.

Автомобиль в Киеве после поджога. Фото: Киевская городская прокуратура
Задержание подозреваемого в поджоге автомобилей военных. Фото: Киевская городская прокуратура

Кроме того, еще двух фигурантов разоблачили в Деснянском районе. Установлено, что 21-летний и 17-летний парни хотели "заработать" 1500 долларов, подожгли автомобиль Renault Laguna, который имел военную окраску и наклейки в виде крестов черного цвета. Фигуранты облили транспорт легковоспламеняющейся смесью. Момент возгорания они сняли на видео, чтобы отчитаться перед заказчиком.

Сожженный автомобиль. Фото: Киевская городская прокуратура

Наказание фигурантам

Действия подозреваемых квалифицировали как препятствование законной деятельности ВСУ в особый период и как умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога.

"Трем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, одному — ночной домашний арест", — говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы за препятствование законной деятельности ВСУ, а за уничтожение чужого имущества — до десяти лет.

Напомним, что в сентябре прошлого года 39-летний киевлянин в СОЧ поджег кофейню в Деснянском районе столицы.

Ранее в Киеве судили мужчину, который поджигал авто в Шевченковском районе за денежное вознаграждение. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
