Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві затримали підозрюваних у підпалі автомобілів військових

У Києві затримали підозрюваних у підпалі автомобілів військових

Ua ru
Дата публікації: 19 березня 2026 13:12
У Києві затримали підозрюваних у підпалі автомобілів військових
Затримання підозрюваних у Києві. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних у підпалах автомобілів військових. Трьом фігурантам вже обрали запобіжні заходи. Палії погоджувались на злочин за грошову винагороду.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у четвер, 19 березня, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Підпали автомобілів військових у Києві

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозри чотирьом особам, які за гроші на замовлення російських кураторів вчиняли підпали автомобілів, що належать військовим", — йдеться у повідомленні.

У Києві підпалили автомобіль військового
Підпал авто в Києві. Фото: Київська міська прокуратура

Зокрема, у Дніпровському районі столиці двоє братів 17 та 23 років на замовлення підпалили автомобілі Volkswagen, який належав мобільній вогневій групі ЗСУ, а також BMW, власником якого був працівник ДСНС. За підпали фігурантам обіцяли 2500 доларів.

Підпал авто в Києві
Автомобіль у Києві після підпалу. Фото: Київська міська прокуратура
Затримання фігуранта в Києві
Затримання підозрюваного у підпалі автомобілів військових. Фото: Київська міська прокуратура

Крім того, ще двох фігурантів викрили у Деснянському районі. Встановлено, що 21-річний та 17-річний хлопці хотіли "заробити" 1500 доларів, підпаливши автомобіль Renault Laguna, що мав військове забарвлення та наліпки у вигляді хрестів чорного кольору. Фігуранти облили транспорт легкозаймистою сумішшю. Момент займання вони зняли на відео, аби прозвітувати перед замовником.

Підпал автомобіля військового у Києві
Спалений автомобіль. Фото: Київська міська прокуратура

Покарання фігурантам

Дії підозрюваних кваліфікували як перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період та як умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу.

"Трьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, одному — нічний домашній арешт", — йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі за перешкоджання законній діяльності ЗСУ, а за знищення чужого майна — до десяти років.

Нагадаємо, що у вересні минулого року 39-річний киянин у СЗЧ підпалив кавʼярню в Деснянському районі столиці.

Раніше у Києві судили чоловіка, який підпалював авто у Шевченківському районі за грошову винагороду. Йому призначили покаранння у вигляді пʼяти років позбавлення волі.

Київ підпал військові автомобіль
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації