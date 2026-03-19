У Києві затримали підозрюваних у підпалі автомобілів військових

Затримання підозрюваних у Києві. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних у підпалах автомобілів військових. Трьом фігурантам вже обрали запобіжні заходи. Палії погоджувались на злочин за грошову винагороду.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у четвер, 19 березня, передає Новини.LIVE.

Підпали автомобілів військових у Києві

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозри чотирьом особам, які за гроші на замовлення російських кураторів вчиняли підпали автомобілів, що належать військовим", — йдеться у повідомленні.

Підпал авто в Києві. Фото: Київська міська прокуратура

Зокрема, у Дніпровському районі столиці двоє братів 17 та 23 років на замовлення підпалили автомобілі Volkswagen, який належав мобільній вогневій групі ЗСУ, а також BMW, власником якого був працівник ДСНС. За підпали фігурантам обіцяли 2500 доларів.

Автомобіль у Києві після підпалу. Фото: Київська міська прокуратура

Затримання підозрюваного у підпалі автомобілів військових. Фото: Київська міська прокуратура

Крім того, ще двох фігурантів викрили у Деснянському районі. Встановлено, що 21-річний та 17-річний хлопці хотіли "заробити" 1500 доларів, підпаливши автомобіль Renault Laguna, що мав військове забарвлення та наліпки у вигляді хрестів чорного кольору. Фігуранти облили транспорт легкозаймистою сумішшю. Момент займання вони зняли на відео, аби прозвітувати перед замовником.

Спалений автомобіль. Фото: Київська міська прокуратура

Покарання фігурантам

Дії підозрюваних кваліфікували як перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період та як умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу.

"Трьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, одному — нічний домашній арешт", — йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі за перешкоджання законній діяльності ЗСУ, а за знищення чужого майна — до десяти років.

Нагадаємо, що у вересні минулого року 39-річний киянин у СЗЧ підпалив кавʼярню в Деснянському районі столиці.

Раніше у Києві судили чоловіка, який підпалював авто у Шевченківському районі за грошову винагороду. Йому призначили покаранння у вигляді пʼяти років позбавлення волі.