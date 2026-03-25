В Киеве зафиксировали существенное ухудшение качества воздуха

В Киеве зафиксировали существенное ухудшение качества воздуха

Дата публикации 25 марта 2026 10:32
Пешеходы на улице. Фото: Новини.LIVE

В Киеве утром 25 марта зафиксировали ухудшение качества воздуха, которое может повлиять на самочувствие жителей. Наибольшую опасность представляет мелкодисперсная пыль.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные SaveEcoBot.

По данным мониторинга, утром на большинстве пунктов в Киеве качество воздуха оценивалось как "удовлетворительное" или "вредное". Индекс AQI достиг 113, что соответствует уровню, опасному для чувствительных групп населения.

Худшая ситуация зафиксирована в Дарницком и Голосеевском районах. Там на отдельных улицах уровень AQI достиг 167.

У Києві погіршилася якість повітря 25 березня
Карта загрязнения воздуха. Фото: saveecobot.com

Основным загрязнителем являются частицы пыли PM2.5, которые способны проникать глубоко в легкие и негативно влиять на здоровье.

Такой уровень загрязнения может вызвать дискомфорт при дыхании у людей с заболеваниями дыхательной системы, в частности астмой, а также у людей с сердечно-сосудистыми проблемами, детей и пожилых людей.

По состоянию на 10:00 влажность воздуха в столице составляет 64%, а атмосферное давление — 745 мм рт.ст.

Накануне Новини.LIVE сообщали, что в Киеве прогремели взрывы. Столица и регион оказались под обстрелом со стороны России.

А также в столице уже завершился отопительный сезон. Такое решение приняли для сохранения энергоресурсов.

Киев загрязнение воздуха Дарницкий район Голосеевский район
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
