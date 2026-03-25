В Киеве зафиксировали существенное ухудшение качества воздуха

Пешеходы на улице.

В Киеве утром 25 марта зафиксировали ухудшение качества воздуха, которое может повлиять на самочувствие жителей. Наибольшую опасность представляет мелкодисперсная пыль.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные SaveEcoBot.

Читайте также:

Киевлян предупреждают о плохом качестве воздуха

По данным мониторинга, утром на большинстве пунктов в Киеве качество воздуха оценивалось как "удовлетворительное" или "вредное". Индекс AQI достиг 113, что соответствует уровню, опасному для чувствительных групп населения.

Худшая ситуация зафиксирована в Дарницком и Голосеевском районах. Там на отдельных улицах уровень AQI достиг 167.

Карта загрязнения воздуха.

Основным загрязнителем являются частицы пыли PM2.5, которые способны проникать глубоко в легкие и негативно влиять на здоровье.

Такой уровень загрязнения может вызвать дискомфорт при дыхании у людей с заболеваниями дыхательной системы, в частности астмой, а также у людей с сердечно-сосудистыми проблемами, детей и пожилых людей.

По состоянию на 10:00 влажность воздуха в столице составляет 64%, а атмосферное давление — 745 мм рт.ст.

Накануне Новини.LIVE сообщали, что в Киеве прогремели взрывы. Столица и регион оказались под обстрелом со стороны России.

А также в столице уже завершился отопительный сезон. Такое решение приняли для сохранения энергоресурсов.