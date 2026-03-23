В Киеве 24 марта завершается отопительный сезон

В Киеве 24 марта завершается отопительный сезон

Дата публикации 23 марта 2026 16:58
В Киеве 24 марта завершается отопительный сезон
Женщина возле батареи. Иллюстративное фото: Freepik

В Киеве со вторника, 24 марта, официально завершается отопительный сезон. Такое решение приняли на фоне потепления и для экономии энергоресурсов. Отключение тепла в жилых домах начнется уже в ближайшие дни.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) в понедельник, 23 марта.

В Киеве завершается отопительный сезон

Уже завтра, 24 марта, в Киеве прекратят подачу тепла в жилые дома, завершая отопительный сезон.

Как пояснили в КГГА, решение принято с учетом повышения температуры воздуха, благоприятного прогноза погоды и необходимости экономного использования энергоресурсов.

Ожидается, что завершение отопления позволит жителям избежать дополнительных расходов в период, когда на улице уже становится теплее.

В то же время объекты социальной инфраструктуры — больницы, роддома, школы и детские сады — будут отключать от теплоснабжения индивидуально, по обращениям их руководителей.

"Во вторник, 24 марта, в столице завершают отопительный сезон. Решение об этом городские власти приняли, учитывая погодные условия и прогнозное потепление, необходимость рационального использования энергоносителей. Подписано соответствующее распоряжение", — говорится в заявлении КГГА.

Скриншот сообщения КГГА/Facebook

В Киеве сейчас фиксируют значительный дефицит резервных энергомощностей. Власти подчеркивают необходимость уже сейчас готовиться к следующей зиме. Ситуация в энергосистеме города находится под ежедневным контролем правительства.

Стало известно, что 26 марта в Киевском городском совете состоится пленарное заседание. Согласно повестке дня, депутаты должны рассмотреть более 200 вопросов, среди которых — покупка жилья для жителей разрушенного дома в переулке Кременецком.

Также мы информировали, что в Киеве за выходные (21-22 марта) цены на топливо выросли. Больше всего подорожало дизельное топливо — его стоимость приблизилась к 90 грн за литр. В целом тенденция к повышению цен сохраняется.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
Реклама

