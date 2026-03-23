В Киеве 24 марта завершается отопительный сезон

Женщина возле батареи.

В Киеве со вторника, 24 марта, официально завершается отопительный сезон. Такое решение приняли на фоне потепления и для экономии энергоресурсов. Отключение тепла в жилых домах начнется уже в ближайшие дни.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) в понедельник, 23 марта.

В Киеве завершается отопительный сезон

Как пояснили в КГГА, решение принято с учетом повышения температуры воздуха, благоприятного прогноза погоды и необходимости экономного использования энергоресурсов.

Ожидается, что завершение отопления позволит жителям избежать дополнительных расходов в период, когда на улице уже становится теплее.

В то же время объекты социальной инфраструктуры — больницы, роддома, школы и детские сады — будут отключать от теплоснабжения индивидуально, по обращениям их руководителей.

"Во вторник, 24 марта, в столице завершают отопительный сезон. Решение об этом городские власти приняли, учитывая погодные условия и прогнозное потепление, необходимость рационального использования энергоносителей. Подписано соответствующее распоряжение", — говорится в заявлении КГГА.

В Киеве сейчас фиксируют значительный дефицит резервных энергомощностей. Власти подчеркивают необходимость уже сейчас готовиться к следующей зиме. Ситуация в энергосистеме города находится под ежедневным контролем правительства.

