У Києві зафіксували суттєве погіршення якості повітря

У Києві зафіксували суттєве погіршення якості повітря

Дата публікації: 25 березня 2026 10:32
Пішоходи на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У Києві вранці 25 березня зафіксували погіршення якості повітря, яке може вплинути на самопочуття мешканців. Найбільшу небезпеку становить дрібнодисперсний пил.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані SaveEcoBot.

За даними моніторингу, вранці на більшості пунктів у Києві якість повітря оцінювалась як "задовільна" або "шкідлива". Індекс AQI сягнув 113, що відповідає рівню, небезпечному для чутливих груп населення.

Найгірша ситуація зафіксована у Дарницькому та Голосіївському районах. Там на окремих вулицях рівень AQI сягнув 167.

У Києві погіршилася якість повітря 25 березня
Карта забруднення повітря. Фото: saveecobot.com

Основним забруднювачем є частинки пилу PM2.5, які здатні проникати глибоко в легені та негативно впливати на здоров'я.

Такий рівень забруднення може викликати дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями дихальної системи, зокрема астмою, а також у людей із серцево-судинними проблемами, дітей і літніх людей.

Станом на 10:00 вологість повітря у столиці складає 64%, а атмосферний тиск — 745 мм рт.ст.

Напередодні Новини.LIVE повідомляли, що у Києві пролунали вибухи. Столиця та регіон опинилися під обстрілом з боку Росії.

А також у столиці вже завершився опалювальний сезон. Таке рішення ухвалили для збереження енергоресурсів.

Київ забруднення повітря Дарницький район Голосіївський район
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
