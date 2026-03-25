У Києві зафіксували суттєве погіршення якості повітря
У Києві вранці 25 березня зафіксували погіршення якості повітря, яке може вплинути на самопочуття мешканців. Найбільшу небезпеку становить дрібнодисперсний пил.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані SaveEcoBot.
За даними моніторингу, вранці на більшості пунктів у Києві якість повітря оцінювалась як "задовільна" або "шкідлива". Індекс AQI сягнув 113, що відповідає рівню, небезпечному для чутливих груп населення.
Найгірша ситуація зафіксована у Дарницькому та Голосіївському районах. Там на окремих вулицях рівень AQI сягнув 167.
Основним забруднювачем є частинки пилу PM2.5, які здатні проникати глибоко в легені та негативно впливати на здоров'я.
Такий рівень забруднення може викликати дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями дихальної системи, зокрема астмою, а також у людей із серцево-судинними проблемами, дітей і літніх людей.
Станом на 10:00 вологість повітря у столиці складає 64%, а атмосферний тиск — 745 мм рт.ст.
Читайте Новини.LIVE!