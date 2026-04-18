В Киеве зафиксированы перебои со светом: горит подстанция

Пожар на подстанции.

В отдельных частях Днепровского района Киева в субботу, 18 апреля, фиксируются перебои с электроснабжением. Известно о пожаре на подстанции. Сейчас на месте работают аварийные бригады.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает Новини.LIVE.

В КГГА отметили, что из-за отсутствия напряжения в сети задерживается несколько маршрутов электротранспорта. В частности, речь идет о троллейбусах № 30, 31, 34, 37, 43, 44, 47, 50, 50-К, а также трамваи № 22, 27, 28, 33, 35.

За изменениями движения общественного транспорта можно следить в Telegram-канале Киевпастранс.

Отметим, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире "Київського часу" сообщил, что в Киеве проблемы с состоянием теплотрасс накапливались на протяжении последних 20-30 лет. По его словам, сейчас нужно заменить около 500 километров.

А глава Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин в интервью Новини.LIVE отмечал необходимость пересмотреть подход к теплоснабжению в Киеве из-за уязвимости ТЭЦ к российским атакам.