Попенко: Зараз у Києві потрібно замінити близько 500 км теплотрас

Замена теплотрассы в Киеве. Фото: "Киевтеплоэнерго"

Проблемы с состоянием теплотрасс в Киеве накапливались последние 20-30 лет. В частности, еще в 2019-2020 годах необходимо было заменить 800 километров теплотрасс в столице, в то же время заменили только 300.

Об этом заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг в эфире "Київського часу" Олег Попенко.

Замена теплотрасс в Киеве

По словам Попенко, в Киеве нужно за менить около 500 километров труб за этот межотопительный сезон. Это позволит пройти успешно следующую зиму.

"Мы за год меняем 50-70 километров труб, ну в лучшие времена 2019-2020 год, тогда за год заменили почти 150 километров", — отметил председатель Союза потребителей коммунальных услуг.

В то же время Попенко отметил, что даже при имеющихся ресурсах и финансировании, найти людей, которые будут выполнять замену труб, сложно. Физически некому работать.

"До начала полномасштабного вторжения дефицит рабочих специальностей на "Киевтеплокоммунэнерго", "Водоканале", управляющих компаниях был более 50%. Сейчас дефицит рабочих специальностей на предприятиях доходит до 70%", — подчеркнул Попенко.

Добавим, что глава Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин призвал Киев искать альтернативу ТЭЦ. По его словам, стоит сделать это до следующего отопительного сезона, чтобы пройти его успешно.