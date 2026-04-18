У Києві зафіксовано перебої зі світлом: палає підстанція

Пожежа на підстанції. Фото: соцмережі

В окремих частинах Дніпровського району Києва у суботу, 18 квітня, фіксуються перебої з електропостачанням. Відомо про пожежу на підстанції. Наразі на місці працюють аварійні бригади.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає Новини.LIVE.

Перебої зі світлом в Дніпровському районі Києва 18 квітня

У КМДА зазначили, що через відсутність напруги у мережі затримується декілька маршрутів електротранспорту. Зокрема, йдеться про тролейбуси № 30, 31, 34, 37, 43, 44, 47, 50, 50-К, а також трамваї № 22, 27, 28, 33, 35.

За змінами руху громадського транспорту можна слідкувати у Telegram-каналі Київпастранс.

Допис КМДА. Фото: скриншот

Зазначимо, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі "Київського часу" повідомив, що у Києві проблеми зі станом теплотрас накопичувалися упродовж останніх 20-30 років. За його словами, наразі потрібно замінити близько 500 кілометрів.

А голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин в інтервʼю Новини.LIVE зазначав на необхідності переглянути підхід до теплопостачання в Києві через вразливість ТЕЦ до російських атак.