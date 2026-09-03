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Главная Киев РФ вновь атаковала Киев: в трех районах упали обломки, есть раненые

РФ вновь атаковала Киев: в трех районах упали обломки, есть раненые

Ua ru
3 сентября 2026 18:41
Российский обстрел Киева 3 сентября: обломки упали в нескольких районах
Падение обломков в Киеве. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Российские оккупанты в четверг, 3 сентября, вновь атаковали Киев. Падение обломков дронов зафиксировано в трёх районах столицы. Кроме того, в результате очередного обстрела пострадали люди.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Киева 3 сентября

В Дарницком районе обломки российского БПЛА упали на проезжую часть дороги. В частности, оккупанты повредили два автомобиля.

Голосеевском районе, по предварительным данным, обломки БПЛА упали на территорию одного из жилых комплексов. По другому адресу в Голосеево — падение обломков возле проезжей части дороги", — отметил Кличко.

В Святошинском районе обломки дрона упали во двор частного дома, в результате чего был поврежден автомобиль.

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На данный момент известно о шестерых пострадавших, среди которых 12-летняя девочка. Четверо травмированных находятся в больнице.

Атака России на Киевскую область

В ГСЧС сообщили, что в Бориспольском районе продолжается ликвидация пожара на складах, возникшего в результате российской атаки с использованием дронов. Работа ведется под угрозой новых ударов.

"Враг дважды наносил повторные удары по месту происшествия! Чтобы сохранить жизнь и здоровье личного состава, спасатели были вынуждены отходить на безопасное расстояние. Как только угроза миновала, пожарные сразу же вернулись к тушению", — говорится в сообщении.

Російський обстріл Київщини 3 вересня
Последствия российского обстрела Киевской области. Фото: ГСЧС

Как писали Новини.LIVE, 3 сентября Россия нанесла удар по гражданской инфраструктуре Киевской области. В частности, в Фастовском районе ранения получили два пожилых человека.

А в Борисполе в результате российской атаки произошел пожар на территории фармацевтической компании "Биокон". Также известно о сгоревшем магазине и повреждении окон в многоэтажном доме.

Киев война Киевская область обстрелы дроны
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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