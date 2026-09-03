Российский обстрел Киева 3 сентября: обломки упали в нескольких районах

РФ вновь атаковала Киев: в трех районах упали обломки, есть раненые
Российские оккупанты в четверг, 3 сентября, вновь атаковали Киев. Падение обломков дронов зафиксировано в трёх районах столицы. Кроме того, в результате очередного обстрела пострадали люди.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.
Российский обстрел Киева 3 сентября
В Дарницком районе обломки российского БПЛА упали на проезжую часть дороги. В частности, оккупанты повредили два автомобиля.
"В Голосеевском районе, по предварительным данным, обломки БПЛА упали на территорию одного из жилых комплексов. По другому адресу в Голосеево — падение обломков возле проезжей части дороги", — отметил Кличко.
В Святошинском районе обломки дрона упали во двор частного дома, в результате чего был поврежден автомобиль.
На данный момент известно о шестерых пострадавших, среди которых 12-летняя девочка. Четверо травмированных находятся в больнице.
Атака России на Киевскую область
В ГСЧС сообщили, что в Бориспольском районе продолжается ликвидация пожара на складах, возникшего в результате российской атаки с использованием дронов. Работа ведется под угрозой новых ударов.
"Враг дважды наносил повторные удары по месту происшествия! Чтобы сохранить жизнь и здоровье личного состава, спасатели были вынуждены отходить на безопасное расстояние. Как только угроза миновала, пожарные сразу же вернулись к тушению", — говорится в сообщении.
Как писали Новини.LIVE, 3 сентября Россия нанесла удар по гражданской инфраструктуре Киевской области. В частности, в Фастовском районе ранения получили два пожилых человека.
А в Борисполе в результате российской атаки произошел пожар на территории фармацевтической компании "Биокон". Также известно о сгоревшем магазине и повреждении окон в многоэтажном доме.