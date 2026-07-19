В Киеве закрыли станцию метро "Лукьяновская" после обстрела РФ
В ночь на 19 июля Россия нанесла ракетный удар по Киеву. В результате обстрелов были зафиксированы повреждения на станции метро "Лукьяновская", из-за чего её временно закрыли.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Киевской городской государственной администрации.
Временное закрытие метро в Киеве 19 июля
В Telegram КГГА утром появилось сообщение, в котором говорится о закрытии станции метро "Лукьяновская". Поезда, в свою очередь, пропускают эту станцию.
"Станция метро "Лукьяновская" временно закрыта из-за повреждения наземного вестибюля взрывной волной. Поезда на "зеленой" линии проезжают станцию "Лукьяновская» без остановки", — говорится в сообщении.
Там добавили, что сотрудники метро уже устраняют последствия, чтобы обеспечить работу эскалаторов и пассажирской автоматики.
"О возобновлении работы метрополитена в обычном режиме сообщим дополнительно", — резюмировали в КГГА.
Как сообщали Новини.LIVE, этой ночью россияне массированно атаковали Киев баллистическими ракетами. Взрывы в столице раздавались в течение часа.
Также мы писали, что в результате вражеского обстрела в Киеве повреждены дома, общежитие, офисное здание, а также есть жертвы и пострадавшие.
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