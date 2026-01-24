Видео
Україна
Видео

В Киеве заработал мобильный "Пункт несокрушимости" от 3 АК

Дата публикации 24 января 2026 08:03
Пункт несокрушимости появился в Киеве от Третьего армейского корпуса
Пункт несокрушимости в Киеве. Фото: кадр из видео

В Киеве заработал мобильный "Пункт несокрушимости" от Третьего армейского корпуса. Люди могут там зарядить свои гаджеты, а также попробовать горячие еду и напитки.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

"Пункт несокрушимости" от 3 АК в Киеве

Как известно, у ветеранов Третьего армейского корпуса возникла идея создать "Пункт несокрушимости", чтобы объединить военных и гражданских. Такую инициативу сразу поддержал командир Андрей Билецкий.

В то же время председатель ветеранского корпуса Тройки Ян Клишаев в комментарии Новини.LIVE рассказал, что здесь люди могут зарядить свои гаджеты, а также попробовать горячие еду и напитки.

Пункт Третьего армейского корпуса начал работу в начале недели, однако уже пользуется спросом у посетителей, в частности у переселенцев и столичных пенсионеров.

И хотя сейчас он работает только на левом берегу столицы, в будущем проект планируют масштабировать на весь Киев.

Напомним, ранее Алексей Кулеба сообщал, что в Украине проверят Пункты несокрушимости. Их заносят в приложение "Дія", для того, чтобы их можно было найти на карте.

В то же время Денис Шмыгаль заявлял, что Киев не был подготовлен к ударам по энергетике. Для стабилизации ситуации пришлось принимать кризисные меры.

Киев отключения света блэкаут Третья штурмова бригада Пункт Незламности
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
