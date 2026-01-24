Відео
У Києві запрацював мобільний "Пункт незламності" від 3 АК

Дата публікації: 24 січня 2026 08:03
Пункт незламності з'явився у Києві від Третього армійського корпусу
Пункт незламності у Києві. Фото: кадр з відео

У Києві запрацював мобільний "Пункт незламності" від Третього армійського корпусу. Люди можуть там зарядити свої гаджети, а також скуштувати гарячі їжу та напої. 

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Анастасія Жиденко. 

"Пункт незламності" від 3 АК у Києві

Як відомо, у ветеранів Третього армійського корпусу виникла ідея ствоити "Пункт незламності", аби об'єднати військових та цивільних. Таку ініціативу одразу підтримав командир Андрій Білецький. 

Водночас голова ветеранського корпусу Трійки Ян Клішаєв у коментарі Новини.LIVE розповів, що тут люди можуть зарядити свої гаджети, а також скуштувати гарячі їжу та напої. 

Пункт Третього армійського корпусу розпочав роботу на початку тижня, проте вже має попит у відвідувачів, зокрема у переселенців та столичних пенсіонерів. 

І хоча зараз він працює лише на лівому березі столиці, у майбутньому проєкт планують масштабувати на увесь Київ.

Нагадаємо, раніше Олексій Кулеба повідомляв, що в Україні перевірять Пункти незламності. Їх заносять у застосунок "Дія", для того, щоб їх можна було знайти на карті.

Водночас Денис Шмигаль заявляв, що Київ не був підготовлений до ударів по енергетиці. Для стабілізації ситуації доведилося вживати кризових заходів. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
