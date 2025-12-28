Видео
Україна
В Киеве завершили ликвидировать последствия российского обстрела

В Киеве завершили ликвидировать последствия российского обстрела

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 09:58
Обстрел Киева 27 декабря — ГСЧС завершили ликвидацию последствий удара
Спасатели. Фото: ГСЧС

В Киеве завершили аварийно-спасательные и восстановительные работы после очередной массированной атаки России 27 декабря. В результате обстрела погиб один человек, еще 32 получили ранения.

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций в воскресенье, 28 декабря.

Читайте также:

В Киеве завершили аварийно-спасательные работы

Подразделения ГСЧС провели разбор завалов, демонтаж аварийных конструкций, обследовали поврежденные здания и обеспечили безопасность территорий. Для поддержки жителей пострадавших домов в ночное время на местах разворачивали палатки с тепловыми пушками для обогрева.

Обстріл Києва 27 грудня - наслідки
Спасатели на месте атаки. Фото: ГСЧС

В результате вчерашнего массированного обстрела Киева погиб один человек, еще 32 человека получили ранения, среди них — двое детей.

ДСНС завершили ліквідацію наслідків атаки 27 грудня по Києву
Штаб ГСЧС на месте удара. Фото: ГСЧС

К ликвидации последствий атаки привлекли более 400 спасателей и 90 единиц специальной техники. На местах также работали штабы по ликвидации последствий, подразделения КАРС, коммунальные службы и волонтерские организации.

У Києві ліквідували наслідки обстрілу 27 грудня
Бойцы ГСЧС. Фото: ГСЧС

Напомним, 27 декабря российская армия нанесла массированный удар по Киеву. В результате атаки есть разрушения минимум в пяти районах столицы.

Также под ударом была энергетическая инфраструктура — жители Киева и области остались без электроснабжения.

Киев обстрелы война в Украине атака ГСНС
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
