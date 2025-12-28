Обстріл Києва 27 грудня — ДСНС завершили ліквідацію наслідків удару

У Києві завершили аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи після чергової масованої атаки Росії 27 грудня. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще 32 отримали поранення.

Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій в неділю, 28 грудня.

У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи

Підрозділи ДСНС провели розбір завалів, демонтаж аварійних конструкцій, обстежили пошкоджені будівлі та забезпечили безпеку територій. Для підтримки мешканців постраждалих будинків у нічний час на місцях розгортали намети з тепловими гарматами для обігріву.

Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС

Внаслідок вчорашнього масованого обстрілу Києва загинула одна людина, ще 32 особи отримали поранення, серед них — двоє дітей.

Штаб ДСНС на місці удару. Фото: ДСНС

До ліквідації наслідків атаки залучили понад 400 рятувальників і 90 одиниць спеціальної техніки. На місцях також працювали штаби з ліквідації наслідків, підрозділи КАРС, комунальні служби та волонтерські організації.

Бійці ДСНС. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 27 грудня російська армія завдала масованого удару по Києву. Внаслідок атаки є руйнування мінімум у п'яти районах столиці.

Також під ударом була енергетична інфраструктура — мешканці Києва та області залишилися без електропостачання.