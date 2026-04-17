В Киеве завтра ожидается прохладная погода и осадки

В субботу, 18 апреля, в Киеве и область ожидается погода с переменной облачностью и периодическими осадками. Синоптики прогнозируют неустойчивые погодные условия, которые будут сопровождаться прохладным ветром.

Прогноз погоды в Киеве и области на 18 апреля

В течение дня возможен небольшой дождь, а ночью осадки будут наблюдаться местами по области.

Ветер будет северного направления, со скоростью 5-10 м/с. Из-за этого температура будет ощущаться несколько ниже, особенно в открытых местностях.

Температурные показатели останутся умеренными. В области ночью ожидается +3...+8 °C, днем — +11...+16 °C. В Киеве температура ночью будет достигать +4...+6 °C, а днем поднимется до +12...+14 °C.

