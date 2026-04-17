У Києві завтра очікується прохолодна погода та опади
У суботу, 18 квітня, у Києві та область очікується погода з мінливою хмарністю та періодичними опадами. Синоптики прогнозують нестійкі погодні умови, які супроводжуватимуться прохолодним вітром.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.
Прогноз погоди у Києві та області на 18 квітня
Протягом дня можливий невеликий дощ, а вночі опади спостерігатимуться місцями по області.
Вітер буде північного напрямку, зі швидкістю 5-10 м/с. Через це температура відчуватиметься дещо нижчою, особливо у відкритих місцевостях.
Температурні показники залишаться помірними. В області вночі очікується +3…+8 °C, вдень — +11…+16 °C. У Києві температура вночі сягатиме +4…+6 °C, а вдень підніметься до +12…+14 °C.
