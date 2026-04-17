У Києві завтра очікується прохолодна погода та опади

У суботу, 18 квітня, у Києві та область очікується погода з мінливою хмарністю та періодичними опадами. Синоптики прогнозують нестійкі погодні умови, які супроводжуватимуться прохолодним вітром.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Прогноз погоди у Києві та області на 18 квітня

Протягом дня можливий невеликий дощ, а вночі опади спостерігатимуться місцями по області.

Вітер буде північного напрямку, зі швидкістю 5-10 м/с. Через це температура відчуватиметься дещо нижчою, особливо у відкритих місцевостях.

Температурні показники залишаться помірними. В області вночі очікується +3…+8 °C, вдень — +11…+16 °C. У Києві температура вночі сягатиме +4…+6 °C, а вдень підніметься до +12…+14 °C.

Показники погоди на 18 квітня. Фото: Укргідрометцентр

