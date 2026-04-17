Дворцу "Украина" 56 лет: история главной сцены страны

Национальный дворец искусств "Украина". Фото: travel-guide.in.ua

В пятницу, 17 апреля 2026 года, Национальный дворец искусств "Украина" отмечает 56 лет со дня открытия. За это время он стал главной концертной сценой страны и местом проведения важнейших государственных и культурных событий. Его история сочетает амбициозный советский проект, период независимости и современное развитие украинской культуры.

Об этом информирует Новини.LIVE.

Национальному дворцу искусств "Украина" 56 лет: история

Национальный дворец искусств "Украина" открыли 17 апреля 1970 года, а его строительство продолжалось с 1965-го и происходило в довольно сжатые сроки.

Сооружение возвели как ключевую площадку для съездов, торжеств и больших концертов Украинской ССР. В то же время проект имел и политическое значение — он должен был подчеркнуть статус Киева как важного центра республики.

Здание построили на месте Владимирского рынка. Над проектом работали архитекторы Евгения Маринченко, Петр Жилицкий и Игорь Вайнер. Архитектурно дворец выполнен в стиле модернизма — с монументальными формами, строгими линиями и большими стеклянными фасадами.

Главный зал рассчитан примерно на 3,7 тысячи зрителей, что делает его одним из крупнейших в Украине. Уже на момент открытия дворец был оснащен современной на то время акустикой и техническими решениями, что позволяло проводить масштабные концерты и государственные события.

Дворец "Украина" 1973 год. Фото: retroua.com

Полусекретное строительство и политический контекст

Одной из самых интересных страниц истории дворца являются обстоятельства его создания. По данным открытых источников, в частности материалов "Суспільного", проект некоторое время реализовывали без широкой огласки.

Существуют свидетельства, что в отчетности в Москву строительство могли подавать как менее масштабный объект — например, кинотеатр. Это объясняют тем, что союзное руководство не поддерживало появление большого дворца, который мог бы конкурировать с Кремлевским дворцом съездов.

Инициатором создания такой площадки в Киеве считают тогдашнего руководителя Компартии Украины Петра Шелеста, который стремился обеспечить республику собственной большой сценой для политических и культурных событий.

Дворец "Украина" 1980 год. Фото: retroua.com

Инженерные решения и особенности здания

Дворец возвели в сложных геологических условиях — рядом проходит линия метро, что требовало дополнительного укрепления фундамента и конструкций. Это стало одним из технических вызовов во время строительства.

Здание имеет не только большой зал, но и разветвленную внутреннюю инфраструктуру. Подземные помещения, технические зоны, гримерки и служебные комнаты позволяют организовывать масштабные концерты, телевизионные съемки и международные мероприятия.

Дворец "Украина" в Киеве. Фото: Artemco/Википедия

От советской сцены до культурного символа

В советский период дворец использовали прежде всего для официальных мероприятий — партийных съездов, торжеств и государственных событий. В то же время здесь проходили концерты известных артистов.

После обретения Украиной независимости в 1991 году роль дворца изменилась. Он постепенно стал главной концертной сценой страны. В 1996 году здание реконструировали, а затем ему предоставили статус национального.

Сегодня дворец "Украина" — это не только историческое сооружение, но и одна из ключевых культурных площадок столицы. Здесь проводят концерты, премии, фестивали и государственные мероприятия.

За более чем полвека он прошел путь от инструмента советской политики до символа современной культурной жизни Украины, сохраняя свою роль главной сцены страны.

Новини.LIVE информировали, что 31 декабря 2022 года дворец "Украина" в Киеве получил повреждения в результате ракетной атаки РФ. В частности, была повреждена часть фасада. Удар РФ нанес зданию разрушений на сумму более чем 50 млн гривен.

