Минута молчания в киевском метро: где транслируются объявления

Люди в метро. Фото: КП "Киевский метрополитен"

В Киевском метрополитене рассказали, как организовали общенациональную минуту молчания в память о погибших в результате российской агрессии против Украины. Ежедневно в 09:00 соответствующая информация транслируется на эскалаторных наклонных плоскостях 20 станций метро. Такие мероприятия предприятие проводит с 19 февраля 2025 года в соответствии с решениями Кабинета Министров Украины и Киевского городского совета.

Об этом говорится в ответе КП "Киевский метрополитен" на информационный запрос Новини.LIVE.

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Где в киевском метро транслируют минуту молчания

Объявления звучат на эскалаторах станций "Сырец", "Лукьяновская", "Золотые ворота", "Дворец спорта", "Кловская", "Майдан Независимости", "Площадь Украинских Героев", "Арсенальная", "Крещатик", "Театральная", "Вокзальная", "Политехнический институт", "Шулявская", "Университет", "Звиринецкая", "Печерская", "Олимпийская", "Дворец "Украина", "Лыбидская" и "Дорогожичи".

Ответ на информационный запрос. Фото: Новини.LIVE

Ответ на информационный запрос. Фото: Новини.LIVE

В то же время в подвижном составе метро и на станциях наземного участка нет технической возможности полноценно внедрить такую трансляцию. В метрополитене пояснили, что количество стандартных служебных объявлений, записанных для автоматического информатора, ограничено.

Кроме того, объявления во время движения поезда по туннелю могут быть плохо слышны из-за сильного шума. Остановка поезда в туннеле для проведения минуты молчания является крайней мерой, поскольку это может негативно повлиять на движение поездов на всем участке линии.

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Поэтому на соответствующих участках размещены информационные плакаты, предоставленные Департаментом общественных коммуникаций КГГА. Также ежедневно в 09:00 сообщение об общенациональной минуте молчания выводится на электронно-информационные носители, расположенные на платформах станций метро.

В метрополитене добавили, что мониторы в вагонах и электронно-информационные носители на станциях принадлежат рекламодателю.

Как сообщали Новини.LIVE, 8 октября Виталий Кличко на фоне усиления российских атак посоветовал киевлянам, у которых есть близкие за пределами столицы, рассмотреть вариант временного переезда. В то же время мэр подчеркнул, что не призывает к полной эвакуации города.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее мэр Киева Виталий Кличко предупредил о риске серьезных проблем с водоснабжением столицы из-за российских ударов по инфраструктуре. На фоне перебоев с водой и электричеством перед зимой городские власти также прорабатывают альтернативные варианты переправы через Днепр.