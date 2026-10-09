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Головна Київ У метро Києва пояснили, чому хвилину мовчання не оголошують у поїздах

У метро Києва пояснили, чому хвилину мовчання не оголошують у поїздах

Ua ru
9 жовтня 2026 17:59
Ексклюзив
Хвилина мовчання в метро Києва: де транслюють оголошення
Люди в метрополітені. Фото: КП "Київський метрополітен"

У Київському метрополітені пояснили, як організували загальнонаціональну хвилину мовчання на честь загиблих унаслідок російської агресії проти України. Щодня о 09:00 відповідну інформацію транслюють на ескалаторних нахилах 20 станцій метро. Такі заходи підприємство проводить із 19 лютого 2025 року відповідно до рішень Кабінету Міністрів України та Київської міської ради.

Про це йдеться у відповіді КП "Київський метрополітен" на інформаційний запит Новини.LIVE.

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Де в метро Києва транслюють хвилину мовчання

Оголошення лунають на ескалаторах станцій "Сирець", "Лук’янівська", "Золоті ворота", "Палац спорту", "Кловська", "Майдан Незалежності", "Площа Українських Героїв", "Арсенальна", "Хрещатик", "Театральна", "Вокзальна", "Політехнічний інститут", "Шулявська", "Університет", "Звіринецька", "Печерська", "Олімпійська", "Палац "Україна", "Либідська" та "Дорогожичі".

У метро Києва пояснили, чому хвилину мовчання не оголошують у поїздах - фото 1
Відповідь на інформаційний запит. Фото: Новини.LIVE
У метро Києва пояснили, чому хвилину мовчання не оголошують у поїздах - фото 2
Відповідь на інформаційний запит. Фото: Новини.LIVE

Водночас у рухомому складі метро та на станціях наземної ділянки немає технічної можливості повноцінно запровадити таку трансляцію. У метрополітені пояснили, що кількість стандартних службових оголошень, записаних для автоматичного інформатора, обмежена.

Крім того, оголошення під час руху поїзда тунелем може бути погано чутно через сильний шум. Зупинка поїзда в тунелі для проведення хвилини мовчання є крайнім заходом, оскільки це може негативно вплинути на рух поїздів на всій ділянці лінії.

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Тому на відповідних ділянках розмістили інформаційні постери, надані Департаментом суспільних комунікацій КМДА. Також щодня о 09:00 повідомлення про загальнонаціональну хвилину мовчання виводять на електронно-інформаційні носії, розташовані на платформах підземних станцій.

У метрополітені додали, що монітори у вагонах і електронно-інформаційні носії на станціях належать розповсюджувачу реклами.

Як повідомляли Новини.LIVE, 8 жовтня Віталій Кличко на тлі посилення російських атак порадив киянам, які мають близьких за межами столиці, розглянути варіант тимчасового переїзду. Водночас мер наголосив, що не закликає до повної евакуації міста.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше мер Києва Віталій Кличко попередив про ризик серйозних проблем із водопостачанням столиці через російські удари по інфраструктурі. На тлі перебоїв з водою та електрикою перед зимою міська влада також опрацьовує альтернативні варіанти переправи через Дніпро.

Київ війна в Україні хвилина мовчання метрополітен станції метро
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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