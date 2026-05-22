У Київраді заявили про 120 млн грн тіньових доходів від реклами у метро

Люди у метро. Фото: Новини.LIVE

Депутати Київради заявили про можливу масштабну схему недоотримання коштів від реклами у метро столиці. За їхніми оцінками, реальні прибутки від рекламних площ у підземці можуть у кілька разів перевищувати офіційні надходження до міського бюджету.

Про це в ефірі "Київського часу" повідомив депутат Київської міської ради від "Слуги народу" Андрій Вітренко.

Міський бюджет Києва втрачає мільйони

За словами Вітренко, у 2025 році Київський метрополітен перерахував до бюджету міста лише близько 30 мільйонів гривень доходів від рекламної діяльності.

Водночас депутати провели власне дослідження рекламного ринку в метро та дійшли висновку, що фактичні доходи можуть бути значно більшими.

За основу аналізу взяли 705 вагонів столичного метро. Депутати дослідили схеми розміщення реклами всередині вагонів та порівняли офіційні тарифи з ринковими комерційними пропозиціями.

Читайте також:

При цьому у підрахунках не враховували рекламу на станціях метро, ескалаторах, моніторах та зовнішнє брендування поїздів.

За словами Вітренка, різниця між реальними доходами та офіційними надходженнями може осідати на рахунках приватних компаній-посередників.

"Міський бюджет отримує лише мізерну частину від реальної вартості рекламного ринку в підземці", — заявив депутат.

У Київраді наголошують, що йдеться про потенційні втрати для бюджету столиці на десятки мільйонів гривень щороку.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Андрій Ковальов заявив, що Київський метрополітен залишається однією з підземок світу з найбільшою кількістю реклами, а інформація про прибутки від рекламних площ та оренди комунального майна має бути публічною.

А також депутати Київради наголосили на необхідності змінити транспортну модель столиці та перейти до більш прозорої системи формування тарифів. Щоб отримати реальні дані щодо доходів, до мера Києва Віталія Кличка вже направили офіційний депутатський запит.