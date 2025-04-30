В Киеве на метро Виноградарь произошел прорыв трубы

Ремонтные работы в Киеве. Фото иллюстративное архивное: Новини.LIVE

На строительстве ветки метро к жилому массиву Виноградарь в Киеве 28 апреля произошел прорыв водопроводной трубы. Однако, как сообщили в компании "Автострада", которая выполняет работы, этот инцидент не скажется на темпах строительства — работы на всех участках продолжаются в обычном режиме.

Об этом сообщает УНН.

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По словам представителей компании, хотя прорыв трубы произошел днем, уже вечером, 28 апреля, были расчищены тротуары вблизи места прорыва. Сейчас специалисты продолжают выяснять причины повреждения трубы.

Во время строительства метро строители обнаружили ряд подземных коммуникаций, которые не были указаны в генплане, что, вероятно, и стало предпосылкой аварии. Впрочем, уверяют в "Автостраде", ситуация контролируемая и не угрожает графику реализации проекта.

"На темпы строительства это точно не повлияет. Работы на всех строительных участках объекта еще со вчерашнего дня продолжаются в обычном режиме. В общем, во время выполнения работ по строительству метро на Виноградарь, обнаружено определенное количество подземных коммуникаций, информация о которых в генплане является неполной. Причины прорыва трубы пока выясняются", — сообщили в компании.

Напомним, в Киеве недавно объявили тендеры на ремонтные работы путепроводов в двух районах, один из которых расположен недалеко от станции метро.

Также недавно в Киеве прорвало трубу возле станции метро "Зверинецкая".