У Києві на метро Виноградар стався прорив труби

Ремонтні роботи в Києві. Фото ілюстративне архівне: Новини.LIVE

На будівництві гілки метро до житлового масиву Виноградар у Києві 28 квітня стався прорив водопровідної труби. Однак, як повідомили в компанії "Автострада", яка виконує роботи, цей інцидент не позначиться на темпах будівництва — роботи на всіх дільницях тривають у звичному режимі.

Про це повідомляє УНН.

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За словами представників компанії, хоча прорив труби стався вдень, вже ввечері, 28 квітня, були розчищені тротуари поблизу місця прориву. Наразі спеціалісти продовжують з’ясовувати причини пошкодження труби.

Під час спорудження метро будівельники виявили низку підземних комунікацій, які не були вказані у генплані, що, ймовірно, і стало передумовою аварії. Втім, запевняють у "Автостраді", ситуація контрольована і не загрожує графіку реалізації проєкту.

"На темпи будівництва це точно не вплине. Роботи на всіх будівельних дільницях об'єкта ще зі вчора продовжуються у звичному режимі. Загалом, під час виконання робіт із будівництва метро на Виноградар, виявлено певну кількість підземних комунікацій, інформація про які в генплані є неповною. Причини прориву труби поки з'ясовуються", — повідомили в компанії.

Нагадаємо, у Києві нещодавно оголосили тендери на ремонтні роботи шляхопроводів у двох районах, один з яких розташований неподалік станції метро.

Також нещодавно у Києві прорвало трубу біля станції метро "Звіринецька".