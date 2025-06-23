В Киеве временно закрыт выход метро Святошин после атаки

Разрушенная станция. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

После российской атаки по Киеву, была повреждена инфраструктура станции "Святошин". Поэтому в столице временно прекращена работа одного из выходов метро.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

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Речь идет о выходе №8, который ведет к Чернобаевской площади (улица Героев Бреста) в направлении моста.

Все остальные входы и выходы со станции остаются открытыми и функционируют в обычном режиме. Движение поездов также не претерпело изменений - метро работает согласно графику.

Киевский метрополитен призывает пассажиров пользоваться другими выходами и внимательно следить за указаниями персонала.

Последствия атаки РФ по Киеву. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Фотокорреспондент Игорь Кузнецов побывал на месте атаки. На фото видно, как в результате обстрела изуродовало остановку общественного транспорта и вход в метро.

Разрушенная конструкция. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Последствия российской атаки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Разрушения и обломки Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Изменения графиков и курсирования движения транспорта в Киеве 23 июня

После ночной вражеской атаки 23 июня в столице частично перекрыто движение транспорта вблизи станции метро "Святошин" и на улице Ивана Выговского. В связи с этим временно изменены маршруты нескольких троллейбусов и автобусов.

На улице Ивана Выговского троллейбусы №4, №5, №26 и №35 сейчас курсируют только до площади Валерия Марченко. Автобус №32 обслуживает маршрут от Литовского проспекта до улицы Белицкой, а автобус №36ТР ездит от улицы Северной через проспект Европейского Союза и улицу Чернобыльскую до той же площади.

Что касается транспорта вблизи станции метро "Святошин", автобусы №37 и №37А сейчас едут через станцию метро "Нивки", а автобус №90 в направлении площади Валерия Марченко временно следует по маршруту №23. Кроме того, зафиксированы задержки в движении троллейбусов №41.

В то же время метрополитен продолжает работать без изменений. Единственное ограничение — временное закрытие выхода №8 станции метро "Святошин", ведущего к Чернобаевской площади (улица Героев Бреста) в направлении моста.

Обновленное движение транспорта. Фото: скриншот

"Киевпастранс" призывает жителей города учитывать эти изменения при планировании поездок и благодарит пассажиров за понимание.

Напомним, в Киеве в ночь на 23 июня раздавались мощные взрывы. В городе разрушена жилая многоэтажка.

В результате атаки в Киевской области зафиксировали разрушения гражданской инфраструктуры.