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Главная Киев В Киеве из-за атаки закрыт выход со станции метро "Святошин"

В Киеве из-за атаки закрыт выход со станции метро "Святошин"

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Дата публикации 23 июня 2025 07:16
В Киеве временно закрыт выход метро Святошин после атаки
Разрушенная станция. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти В Киеве временно не будет работать станция метро "Святошин" Изменения графиков и курсирования движения транспорта в Киеве 23 июня

После российской атаки по Киеву, была повреждена инфраструктура станции "Святошин". Поэтому в столице временно прекращена работа одного из выходов метро.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

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В Киеве временно не будет работать станция метро "Святошин"

Речь идет о выходе №8, который ведет к Чернобаевской площади (улица Героев Бреста) в направлении моста.

Все остальные входы и выходы со станции остаются открытыми и функционируют в обычном режиме. Движение поездов также не претерпело изменений - метро работает согласно графику.

Киевский метрополитен призывает пассажиров пользоваться другими выходами и внимательно следить за указаниями персонала.

Київ атака 23 червня
Последствия атаки РФ по Киеву. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Фотокорреспондент Игорь Кузнецов побывал на месте атаки. На фото видно, как в результате обстрела изуродовало остановку общественного транспорта и вход в метро.

Київ Святошинський район
Разрушенная конструкция. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Атака метро Київ
Последствия российской атаки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Київ метро обстріли
Разрушения и обломки Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Изменения графиков и курсирования движения транспорта в Киеве 23 июня

После ночной вражеской атаки 23 июня в столице частично перекрыто движение транспорта вблизи станции метро "Святошин" и на улице Ивана Выговского. В связи с этим временно изменены маршруты нескольких троллейбусов и автобусов.

На улице Ивана Выговского троллейбусы №4, №5, №26 и №35 сейчас курсируют только до площади Валерия Марченко. Автобус №32 обслуживает маршрут от Литовского проспекта до улицы Белицкой, а автобус №36ТР ездит от улицы Северной через проспект Европейского Союза и улицу Чернобыльскую до той же площади.

Что касается транспорта вблизи станции метро "Святошин", автобусы №37 и №37А сейчас едут через станцию метро "Нивки", а автобус №90 в направлении площади Валерия Марченко временно следует по маршруту №23. Кроме того, зафиксированы задержки в движении троллейбусов №41.

В то же время метрополитен продолжает работать без изменений. Единственное ограничение — временное закрытие выхода №8 станции метро "Святошин", ведущего к Чернобаевской площади (улица Героев Бреста) в направлении моста.

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Обновленное движение транспорта. Фото: скриншот

"Киевпастранс" призывает жителей города учитывать эти изменения при планировании поездок и благодарит пассажиров за понимание.

Напомним, в Киеве в ночь на 23 июня раздавались мощные взрывы. В городе разрушена жилая многоэтажка.

В результате атаки в Киевской области зафиксировали разрушения гражданской инфраструктуры.

Киев метро обстрелы війна общественный транспорт
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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