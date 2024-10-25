В Киеве эвакуируют жителей многоэтажки из-за попадания дрона

В Киеве эвакуируют жителей многоэтажки, в которую попал дрон
В пятницу, 25 октября, в многоэтажку Киева попал дрон. В настоящее время идет эвакуация жильцов дома.
Об этом сообщила Киевская ГВА.
Эвакуация из многоэтажки в Киеве
По предоставленной информации, в Соломенском районе Киева продолжается эвакуация жителей многоквартирного дома, в который попал дрон. В настоящее время информация о пострадавших уточняется.
В Шевченковском районе зафиксировано падение обломков, приземлившихся на открытой местности. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Напомним, в ночь на 25 октября российские войска в очередной раз атаковали Украину, применив 63 ударных беспилотников.
Ранее в воздушном пространстве Киевской области были зафиксированы вражеские ударные беспилотники.
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