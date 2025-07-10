В Киеве увеличилось количество пострадавших от атаки РФ 10 июля

Спасатель в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве за помощью к врачам обратилось еще несколько граждан после российского комбинированного удара 10 июля. Среди пострадавших есть несовершеннолетний ребенок.

Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

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В Киеве обновили данные о пострадавших от обстрела

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о росте количества пострадавших в результате ночной атаки на столицу. По обновленным данным, медики оказали помощь еще трем раненым, среди которых — несовершеннолетняя девушка 2008 года рождения.

Таким образом, общее количество травмированных возросло до 19 человек.

Напомним, кроме 19 травмированных, в Киеве погибли два человека — среди них есть 22-летняя сотрудница полиции.

Также в результате атаки пострадало большое количество гражданских объектов. Среди них есть даже офис украинского медиа.

В Воздушных силах ВСУ сообщили о количестве дронов и ракет, которые запустила Россия по Украине 10 июля.