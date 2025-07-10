У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки РФ 10 липня

Рятувальник в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві по допомогу до лікарів звернулося іще кілька громадян після російського комбінованого удару 10 липня. Серед постраждалих є неповнолітня дитина.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

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Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про зростання кількості постраждалих внаслідок нічної атаки на столицю. За оновленими даними, медики надали допомогу ще трьом пораненим, серед яких — неповнолітня дівчина 2008 року народження.

Таким чином, загальна кількість травмованих зросла до 19 осіб.

Нагадаємо, окрім 19 травмованих, у Києві загинуло двоє осіб — серед них є 22-річна працівниця поліції.

Також внаслідок атаки постраждала велика кількість цивільних об'єктів. Серед них є навіть офіс українського медіа.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про кількість дронів та ракет, які запутила Росія по Україні 10 липня.