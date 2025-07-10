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Головна Київ В Києві оновили дані про кількість постраждалих від обстрілу

В Києві оновили дані про кількість постраждалих від обстрілу

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 13:09
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки РФ 10 липня
Рятувальник в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві по допомогу до лікарів звернулося іще кілька громадян після російського комбінованого удару 10 липня. Серед постраждалих є неповнолітня дитина. 

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко

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У Києві оновили дані про постраждалих від обстрілу

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про зростання кількості постраждалих внаслідок нічної атаки на столицю. За оновленими даними, медики надали допомогу ще трьом пораненим, серед яких — неповнолітня дівчина 2008 року народження.

Таким чином, загальна кількість травмованих зросла до 19 осіб.

Нагадаємо, окрім 19 травмованих, у Києві загинуло двоє осіб — серед них є 22-річна працівниця поліції.

Також внаслідок атаки постраждала велика кількість цивільних об'єктів. Серед них є навіть офіс українського медіа

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про кількість дронів та ракет, які запутила Росія по Україні 10 липня. 

Київ обстріли війна поранення постраждалі
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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