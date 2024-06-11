Ремонт дорог в Киеве — где и сколько потратят на этот раз

Ремонт дороги. Иллюстративное фото: freepik

"Киевавтодор" объявил тендер для проведения полного обновления моста на перекрестке Луговой и Богатырской улиц в Оболонском районе Киева. Общая стоимость запланированных работ составляет около 290 миллионов гривен.

Об этом стало известно с сайта государственных закупок ProZorro.

Читайте также:

Ремонт Оболонского путепровода

"Киевавтодор" подчеркивает, что этот мост был открыт в 1986 году и с тех пор капитальных ремонтов или реконструкций не проводили.

На данный момент основные слои асфальта, деформационные швы и гидроизоляция находятся в состоянии износа. Также требуется обновление системы отвода воды с дороги и тротуаров. Планируемый ремонт позволит адаптировать мост к современным требованиям, обеспечив безопасное и комфортное передвижение для всех участников дорожного движения и внедрит комплексный подход к восстановлению дорожной инфраструктуры города.

Проект подразумевает восстановление дорожного покрытия моста, опорных конструкций и подпорных стенок. В рамках работ будут установлены новые ограждения, осветительные столбы и улучшенное дорожное покрытие на подъездах к мосту, а также оборудованы велосипедные дорожки на тротуарах.

Ремонт планируется провести с соблюдением стандартов доступности, чтобы обеспечить легкий доступ для лиц с ограниченными возможностями и других маломобильных групп. В частности, будут установлены пандусы у пешеходных переходов, снижены бордюры и уложена тактильная плитка.

Тендер на сайте Prozorro. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что киевские коммунальщики очень специфически производят ямочный ремонт на дорогах столицы Украины. Просто засыпают в яму лопату щебня и асфальтовой смеси, а затем все утрамбовывают ногами.

Напомним, Киевская городская государственная администрация планирует начать ремонт и модернизацию моста Метро, объединяющего левый и правый берега Днепра. На запланированные работы мэрия столицы предлагает потратить 2 миллиарда гривен.