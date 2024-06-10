Як у Києві роблять ямковий ремонт доріг ногами — у мережі показали відео

Ремонт доріг у Києві. Фото ілюстративне: Dreamstime.com

Київські комунальники дуже специфічно проводять ямковий ремонт на дорогах столиці України. Просто засипають в яму лопату щебня та асфальтової суміші, а потім усе утрамбовують ногами.

Цей особливий ремонтний метод помітив один із жителів Києва і виклав відео у мережу.

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У Telegram навіть з'явилося опитування під публікацією. Питання єдине: як довго протримається такий насип? Адже за правилами, по ньому мав би пройтися каток. А варіанти відповідей наступні: вистачить на день, до першої зливи або точно на тиждень-два.

Нагадаємо, 9 червня невідомий чоловік на Нивках у Києві кинув гранату на фасад житлового будинку. Поблизу одного з під'їздів утворилась вирва.

Також ми повідомляли, що у двох районах Києва 11-25 червня не буде гарячої води внаслідок планових гідравлічних випробувань. Йдеться про Шевченківський та Дніпровський райони.